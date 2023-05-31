Клуб из Саудовской Аравии хочет заполучить нападающего ПСЖ Неймара. Игроку сборной Бразилии предложили контракт на 400 миллионов евро, но бразилец его отклонил.
Неймар заинтересован только в игре за парижский клуб или за «Манчестер Юнайтед», который ранее уже пообщался с игроком по поводу возможного трансфера.
У гея-нарцисса истерика и депрессия. Отсюда и желание опять убежать оттуда, где он не лучший будет.
Неужели когда гей-нарцисс говорил, что приехал играть в Южную Африку это была не оговорка, а взгляд будущее? Так дело и до Монголии и племен туземцев дойдёт.
У гея-нарцисса истерика и депрессия. Отсюда и желание опять убежать оттуда, где он не лучший будет.
Неужели когда гей-нарцисс говорил, что приехал играть в Южную Африку это была не оговорка, а взгляд будущее? Так дело и до Монголии и племен туземцев дойдёт.