Клуб из Саудовской Аравии предложил Неймару контракт на 400 миллионов евро

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вчера, 04:35

Клуб из Саудовской Аравии хочет заполучить нападающего ПСЖ . Игроку сборной Бразилии предложили контракт на 400 миллионов евро, но бразилец его отклонил.

Неймар заинтересован только в игре за парижский клуб или за «Манчестер Юнайтед», который ранее уже пообщался с игроком по поводу возможного трансфера.