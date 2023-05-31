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Клуб из Саудовской Аравии предложил Неймару контракт на 400 миллионов евро

вчера, 04:35

Клуб из Саудовской Аравии хочет заполучить нападающего ПСЖ Неймара. Игроку сборной Бразилии предложили контракт на 400 миллионов евро, но бразилец его отклонил.

Неймар заинтересован только в игре за парижский клуб или за «Манчестер Юнайтед», который ранее уже пообщался с игроком по поводу возможного трансфера.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с footmercato.net
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:47
надо брать, надо
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:16
Вообще-то всем футбольным звёздам в СА предлагают сумасшедшие контракты для того, чтобы они там занимались популяризацией футбола, а не тусовок.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:09
Думаю, нет. Скорее всего, он будет тусить вместе с шейхами, как Роналду который на праздники ходит вместе с шейхами или на бокс.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 08:52
Наверняка в контракте, на 400 миллионов, зная его склонность к тусовкам, всё это будет запрещено.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 08:44
Сел на самолет и через пару часов в стране, где можно тусить
cska1948
cska1948 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 08:11
Не в этом дело. Неймар любитель шумных тусовок, а в СА с этм строго. Поэтому он туда не поедет ЗА ЛЮБЫЕ деньги.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:15
Это значительно меньше, чем предлагают Месси. Игрок обиделся.
Rupertt
Rupertt
вчера в 05:55
Ему туда нужно идти, наигрался в Европе.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 05:24
Неймару там самое место. С него будут сдувать пылинки и не придётся валяться на газоне.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 04:50
Дырявый гей-нарцисс радовался, что ему где то около двух сотен положили, а в последнее время суммы два три раза больше мелькают.
У гея-нарцисса истерика и депрессия. Отсюда и желание опять убежать оттуда, где он не лучший будет.
Неужели когда гей-нарцисс говорил, что приехал играть в Южную Африку это была не оговорка, а взгляд будущее? Так дело и до Монголии и племен туземцев дойдёт.
протон
протон
вчера в 04:43
Неймару вряд ли предлагали, ибо придется еще и у ПСЖ его выкупать + ему только 31+после операции, поэтому утка сто проц. Но уверен, что предложение не за горами. Понятное дело, что сейчас стараются свой чемпионат поднять с Криро и Месси + их дружков заманить, чтобы им было комфортно.
Гость
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