Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Бензема получил крупное предложение из Саудовской Аравии

вчера, 21:48

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассматривает предложение из Саудовской Аравии, согласно которому он получит 400 млн евро за 2 года по контракту (200 млн за сезон).

Сообщается, что в начале мая футболист договорился со «сливочными» о продлении соглашения, но в последние недели ситуация изменилась, а игрок стал изучать поступившее предложение из ближневосточной страны.

По информации источника ESPN, француз всё-таки хочет остаться в Мадриде, но вероятность продолжения карьеры в Саудовской Аравии существует.

Саудиты также хотят привлечь в местный чемпионат Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шейхи выкупят Месси и Бензема за 1.6 миллиарда евро. Аравийский принц хочет ЧМ-2030
Сегодня, 10:28Вадим Багров в блоге Футбол и деньги
СлухиМесси не вернётся в «Барселону»
Сегодня, 10:12
СлухиНеймар хочет продолжить карьеру в АПЛ
Сегодня, 09:28
Слухи«Реал» может подписать вратаря «Хетафе»
Сегодня, 08:59
СлухиМесси близок к подписанию контракта с «Аль-Хилялем»
Сегодня, 08:26
Канте и «Челси» пока не договорились о новом контракте
Сегодня, 07:57
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:16
Все побегут, все!
Торгуются, и Месси, и Бензема, и Бускетс, и Альба, и...
Все, один Роналду лопухнулся...
Был лучшим, а получать будет меньше всех!
LOpp
LOpp
сегодня в 09:58
Бензема уже заслужил жирного контракта от шейхов
112910415
112910415
сегодня в 07:51
тот случай, когда надо призадуматься !
adekvat
adekvat ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 04:45
Ну да, детей внуков надо обеспечивать.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:12
От такого предложения отказаться будет очень трудно.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:00
Даже если саудиты всех их притянут в свой чемпионат, не буду смотреть их чемпионат))
drug01
drug01
вчера в 22:39
Зачем тащить всех звёзд, которые уже всё достигли...
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:23
Гномы всегда лучше продавались...они прикольные)...
Elliada
Elliada
вчера в 22:20
Бензему оценили как Роналду. Что за клуб? Неужели Аль-Наср?
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:20
Есть Месси и все остальные. Логично, что ему предложили больше всех
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:19
Ну а по чему бы и нет. Заслужил на пенсию. Уважение.
Futurista
Futurista
вчера в 22:09
После предложения папе Месси любое другое уже не кажется крупным...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 