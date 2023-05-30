Бензема получил крупное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассматривает предложение из Саудовской Аравии, согласно которому он получит 400 млн евро за 2 года по контракту (200 млн за сезон).
Сообщается, что в начале мая футболист договорился со «сливочными» о продлении соглашения, но в последние недели ситуация изменилась, а игрок стал изучать поступившее предложение из ближневосточной страны.
По информации источника ESPN, француз всё-таки хочет остаться в Мадриде, но вероятность продолжения карьеры в Саудовской Аравии существует.
Саудиты также хотят привлечь в местный чемпионат Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбу.
Торгуются, и Месси, и Бензема, и Бускетс, и Альба, и...
Все, один Роналду лопухнулся...
Был лучшим, а получать будет меньше всех!
Торгуются, и Месси, и Бензема, и Бускетс, и Альба, и...
Все, один Роналду лопухнулся...
Был лучшим, а получать будет меньше всех!