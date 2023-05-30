Бензема получил крупное предложение из Саудовской Аравии

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вчера, 21:48

Нападающий «Реала» рассматривает предложение из Саудовской Аравии, согласно которому он получит 400 млн евро за 2 года по контракту (200 млн за сезон).

Сообщается, что в начале мая футболист договорился со «сливочными» о продлении соглашения, но в последние недели ситуация изменилась, а игрок стал изучать поступившее предложение из ближневосточной страны.

По информации источника ESPN, француз всё-таки хочет остаться в Мадриде, но вероятность продолжения карьеры в Саудовской Аравии существует.

Саудиты также хотят привлечь в местный чемпионат , и .