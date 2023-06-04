Анри: «Месси — первый в истории, кого освистали при такой статистике» .

Экс-форвард сборной Франции отреагировал на то, что фанаты ПСЖ на «Парк де Пренс» освистали нападающего перед последним матчем за парижский клуб.

Я думаю, что Месси — первый игрок в истории, который завершил сезон с «16+16» и был освистан фанатами перед игрой. Я не могу быть объективным, когда говорю о Лео, он помог мне выиграть Лигу чемпионов.