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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Анри: «Месси — первый в истории, кого освистали при такой статистике»

вчера, 05:33

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на то, что фанаты ПСЖ на «Парк де Пренс» освистали нападающего Лионеля Месси перед последним матчем за парижский клуб.

Я думаю, что Месси — первый игрок в истории, который завершил сезон с «16+16» и был освистан фанатами перед игрой. Я не могу быть объективным, когда говорю о Лео, он помог мне выиграть Лигу чемпионов.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 07:13, ред.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 20:15
    Болельщиков не проведеш!! они понемают что его статистика липовая. Гном набевает ее на аутсайдерах а в матчах с Баварией его на поле след простыл. Как всегда растворился в важных матчах.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:16
    Анри: «Месси — первый в истории, кого освистали при такой статистике» .

    Всё проходило в доброй дружественной обстановке !)
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 10:57
    ЧМ всему виной... Даже боссы ПСЖ это поняли, когда не дали привезти КМ на стадион... В любом другом клубе это сделали бы с удовольствием.. Думаю, что Месси от этого не пострадал.. Но в Париж он вернётся... Осенью.. Все знают за чем.. Это будет лучший троллинг в истории... Хе..
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ John 5mith (раскрыть)
    вчера в 10:10
    По вашему он умышленно пришёл на халяву...быть на вторых ролях...и не слушать свист???
    cska1948
    cska1948
    вчера в 09:56
    "...Я не могу быть объективным, когда говорю о Лео, он помог мне выиграть Лигу чемпионов."
    --------------------
    Французские болельщики тоже не могут быть объективными к Месси. Ведь он помог аргентинцам лишить их сборную титула ЧМ, а это перечёркивает ВСЕ клубные достижения. Неужели это так трудно понять?
    John 5mith
    John 5mith ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 09:48
    Хм... А до сезона 21/22 он тоже играл в команде где главная звезда - Мбаппе?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 09:25
    Первый он везде первый и перспектива Лео просто ехидно улыбается свистуна-голодранцам!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 08:41, ред.
    Статистика Месси по забитым голам (после 30-ти лет):

    Барселона (чемпионат) забитых :
    2017/18 36 игр-34 гола
    2018/19 34 игр-36 голов
    2019/20 33 игры-25 голов
    2020/21 35 игр-30 голов

    ПСЖ (чемпионат) забитых:
    2021/22 26 игр-6 голов
    2022/23 32 игры-16 голов

    Тут уж и неумеющие свистеть соловьём рассвистятся.....
    Парижане...даже при своей придирчивости завсегда отличат халтуру от старания..
    амурец
    амурец
    вчера в 08:10
    Освистали по делу
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 07:14
    Недовольство – первый шаг к прогрессу как у отдельного человека, так и у народа. Оскар Уайльд
    Народ не обмануть. Видать раскусили лягушатники за 2 года гнилую гномью сущность.
    2bjtx5zj8vgr
    2bjtx5zj8vgr
    вчера в 05:44
    Месси не сам добился такой статистики
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 05:43
    Месси гнилой человек, потому его и освистали
    Гость
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