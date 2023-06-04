Анри: «Месси — первый в истории, кого освистали при такой статистике» .

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на то, что фанаты ПСЖ на «Парк де Пренс» освистали нападающего Лионеля Месси перед последним матчем за парижский клуб.
Я думаю, что Месси — первый игрок в истории, который завершил сезон с «16+16» и был освистан фанатами перед игрой. Я не могу быть объективным, когда говорю о Лео, он помог мне выиграть Лигу чемпионов.
Были бы в их головах извилины, свистели бы в адрес Хелаифи, причём не сейчас, а когда увольняли ТТ, гнобили Почеттино и назначали рулить ноунейма (Галтье), который прос.рал всё позитивное от своих двоих предшественников. Или вывешивали бы баннеры, как Реальный народ города Манчестера (против Вудворда и Ко)
В этой связи, массы олигофренов с Елисейских полей к Уайльдовскому прогрессу не имеют никакого отношения. А вот Наполеон был прав, когда о таких баранах сказал:
"Сейчас они орут от восторга, но точно также будут орать и бежать за мной по улице, когда меня поведут на эшафот.
Любовь толпы переменчива и недорого стоит."
Были бы в их головах извилины, свистели бы в адрес Хелаифи, причём не сейчас, а когда увольняли ТТ, гнобили Почеттино и назначали рулить ноунейма (Галтье), который прос.рал всё позитивное от своих двоих предшественников. Или вывешивали бы баннеры, как Реальный народ города Манчестера (против Вудворда и Ко)
В этой связи, массы олигофренов с Елисейских полей к Уайльдовскому прогрессу не имеют никакого отношения. А вот Наполеон был прав, когда о таких баранах сказал:
"Сейчас они орут от восторга, но точно также будут орать и бежать за мной по улице, когда меня поведут на эшафот.
Любовь толпы переменчива и недорого стоит."
Всё проходило в доброй дружественной обстановке !)
Всё проходило в доброй дружественной обстановке !)
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Французские болельщики тоже не могут быть объективными к Месси. Ведь он помог аргентинцам лишить их сборную титула ЧМ, а это перечёркивает ВСЕ клубные достижения. Неужели это так трудно понять?
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Французские болельщики тоже не могут быть объективными к Месси. Ведь он помог аргентинцам лишить их сборную титула ЧМ, а это перечёркивает ВСЕ клубные достижения. Неужели это так трудно понять?
Барселона (чемпионат) забитых :
2017/18 36 игр-34 гола
2018/19 34 игр-36 голов
2019/20 33 игры-25 голов
2020/21 35 игр-30 голов
ПСЖ (чемпионат) забитых:
2021/22 26 игр-6 голов
2022/23 32 игры-16 голов
Тут уж и неумеющие свистеть соловьём рассвистятся.....
Парижане...даже при своей придирчивости завсегда отличат халтуру от старания..
Барселона (чемпионат) забитых :
2017/18 36 игр-34 гола
2018/19 34 игр-36 голов
2019/20 33 игры-25 голов
2020/21 35 игр-30 голов
ПСЖ (чемпионат) забитых:
2021/22 26 игр-6 голов
2022/23 32 игры-16 голов
Тут уж и неумеющие свистеть соловьём рассвистятся.....
Парижане...даже при своей придирчивости завсегда отличат халтуру от старания..
Народ не обмануть. Видать раскусили лягушатники за 2 года гнилую гномью сущность.
Народ не обмануть. Видать раскусили лягушатники за 2 года гнилую гномью сущность.