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Гвардиола хочет сохранить Гюндогана в «Манчестер Сити»

вчера, 04:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что полузащитник Илкай Гюндоган подпишет новый контракт с клубом.

Илкай знает, что я думаю. Может быть, некоторые из вас знают это. Мы соседи, живем на одном этаже уже много лет, так что он мой близкий друг. Чики [спортивный директор] работает над этим. Он играет исключительно. Надеюсь, всё закончится хорошо.

32-летний немец примет решение о своём будущем после финала Лиги чемпионов с «Интером», который состоится 10 июня в Стамбуле.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:22
Они что на одном этаже в обычном доме живут ? 🤭
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:29
Если МС выиграет, не де Брейне, а Гюндогану надо дать зм
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:15
В SkySports говорили после победы в АПЛ, что Гюндогану предложили более длительный контракт, и он согласился подписать его.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 10:52
Думаю Илкай останется с такой результативностью
John 5mith
John 5mith
вчера в 09:50
На мой взгляд Гюндоган - самый важный игрок Сити. Не Холанд и даже не Кевин.
Так же как в МЮ Каземиро.
Elliada
Elliada
вчера в 08:07
Илкай должен остаться. Очень полезный игрок для Сити.
ДСА
ДСА
вчера в 07:16
Если Сити выиграет Лигу Чемпионов, то все желания тренера будут исполнены.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 05:40
Сам бы ещё остался
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