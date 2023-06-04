Гвардиола хочет сохранить Гюндогана в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» надеется, что полузащитник подпишет новый контракт с клубом.

Илкай знает, что я думаю. Может быть, некоторые из вас знают это. Мы соседи, живем на одном этаже уже много лет, так что он мой близкий друг. Чики [спортивный директор] работает над этим. Он играет исключительно. Надеюсь, всё закончится хорошо.