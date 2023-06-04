Мбаппе: «Мы могли проиграть 0:22, это ничего бы не изменило для ПСЖ»

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сегодня, 02:59

Нападающий ПСЖ после поражения от «Клермона» в 38-м туре Лиги 1 (2:3) сказал, что результат был не важен.

Самым важным было отдать дань уважения . Как мы уже говорили, есть вещи поважнее футбола. На поле мы уже были чемпионами. Могли проиграть хоть 0:22, это ничего бы для нас не изменило. Мы действительно должны были отдать должное Серхио. Я думаю, что мы все пострадали в этой чрезвычайно серьёзной ситуации.