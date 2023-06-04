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Мбаппе: «Мы могли проиграть 0:22, это ничего бы не изменило для ПСЖ»

сегодня, 02:59

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после поражения от «Клермона» в 38-м туре Лиги 1 (2:3) сказал, что результат был не важен.

Самым важным было отдать дань уважения Серхио Рико. Как мы уже говорили, есть вещи поважнее футбола. На поле мы уже были чемпионами. Могли проиграть хоть 0:22, это ничего бы для нас не изменило. Мы действительно должны были отдать должное Серхио. Я думаю, что мы все пострадали в этой чрезвычайно серьёзной ситуации.

В конце мая вратарь ПСЖ Серхио Рико попал в больницу с травмой головы после падения с лошади.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:27
Тупой ответ молодого пацана, что за бред он сказал, при чем тут Серхио Рико, зачем его приписывать, да жалко. Что он вообще выдал из своего рта, это не важно, хоть 0-22, вот это мышление, так давай все игры тогда сливай, если уже не нужны победы, некоторые так и делают в других чемпионатах. Мбаппе то есть раскрыл секрет великий, что они специально слили игру, не напрягаясь.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 03:25
??..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:05
Самаое глупое , что можно было услышать от Мбаппе .
Совсем разочаровался в нём. Нечего тебе делать в Реале .
Гость
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