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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Тухель считает, что проблемы с руководством «Баварии» затмевают чемпионство

вчера, 06:14

Главный тренер «Бававрии» Томас Тухель после победы команды в Бундеслиге высказался по поводу увольнения Оливера Кана и Хасана Салихамиджича из клуба.

Хасан и Оливер позвонили мне около 8 недель назад, уговорили и убедили меня, что мы должны cделать это вместе. Я также уговаривал и убеждал своих помощников прийти в «Баварию». Эти двое сыграли важную роль в том, что мы отправились в это путешествие и нам доверяли. Поэтому я должен сначала переварить их увольнение. Я знаю о решении со вчерашнего дня. Вместо того, чтобы праздновать, у нас ещё одна политическая проблема.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:32
Кроос считает чемпионство Баварии сомнительным.
Также, сегодня, в немецкой печати появилась статья о Салихамиджиче, где критикуется его приглашение в Баварию в 2017г., к невероятному изумлению большинства специалистов, поскольку, у Сали не было никакого опыта работы на руководящей должности! Но брал его на работу К-Х.Руммениге...
adekvat
adekvat
вчера в 08:56
Подожди скоро и тебя выгонят, бардак начался у немцев, посмотрим к чему это приведет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:09
Комуто эти двое не угодили!
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 06:51
Кризис в Баварии налицо. Возможно вчерашнее чемпионство станет последним в этой серии.
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