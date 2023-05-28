Тухель считает, что проблемы с руководством «Баварии» затмевают чемпионство

Главный тренер «Бававрии» Томас Тухель после победы команды в Бундеслиге высказался по поводу увольнения Оливера Кана и Хасана Салихамиджича из клуба.
Хасан и Оливер позвонили мне около 8 недель назад, уговорили и убедили меня, что мы должны cделать это вместе. Я также уговаривал и убеждал своих помощников прийти в «Баварию». Эти двое сыграли важную роль в том, что мы отправились в это путешествие и нам доверяли. Поэтому я должен сначала переварить их увольнение. Я знаю о решении со вчерашнего дня. Вместо того, чтобы праздновать, у нас ещё одна политическая проблема.
Также, сегодня, в немецкой печати появилась статья о Салихамиджиче, где критикуется его приглашение в Баварию в 2017г., к невероятному изумлению большинства специалистов, поскольку, у Сали не было никакого опыта работы на руководящей должности! Но брал его на работу К-Х.Руммениге...
Также, сегодня, в немецкой печати появилась статья о Салихамиджиче, где критикуется его приглашение в Баварию в 2017г., к невероятному изумлению большинства специалистов, поскольку, у Сали не было никакого опыта работы на руководящей должности! Но брал его на работу К-Х.Руммениге...