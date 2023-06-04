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Болельщики «Манчестер Юнайтед» оценили лидерские качества Рэшфорда

вчера, 11:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка Англии (1:2).

Футболисты «дьяволов» очень сильно расстроились из-за этого, по окончании поединка некоторые из них сидели на поле, не находя в себе сил для того, чтобы подняться. Нападающий Маркус Рэшфорд проявил свои человеческие качества, успокаивая партнеров по команде. Футболист поговорил с Вутом Вегхорстом, а также приобнял Алехандро Гарначо. После этого Маркус подошел к трибуне с болельщиками МЮ, которые посетили игру, и поблагодарил их за поддержку.

Фанаты клуба оценили характер Рэшфорда. Один из поклонников клуба написал:

Мой капитан.

Другой отметил:

Без сомнения, это будущий капитан.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» оценили лидерские качества Рэшфорда

Болельщики «Манчестер Юнайтед» оценили лидерские качества Рэшфорда

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 15:11
Него умеет себя показать, и не считает, что к нему проявляют расизм.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:41
Хорошо что МЮ есть такой игрок, которого нужно сохранить во что бы это не стало.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:27
Решфорд является сейчас самым что ни есть настоящим лидером команды. Он уже несколько сезонов подряд показывает очень хороший уровень. И что самое главное его планка не падает. Единственное чего не хватает клубу в общем это достойного уровня тренера который смог бы весь этот коллектив повести за собой до вершин АПЛ. Но будем надеяться в будущем они таки найдут добротного уровня тренера под свои планы на будущее!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:12
тренера им надо хорошего и брать пример с Севильи
Гость
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