Болельщики «Манчестер Юнайтед» оценили лидерские качества Рэшфорда

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вчера, 11:53

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка Англии (1:2).

Футболисты «дьяволов» очень сильно расстроились из-за этого, по окончании поединка некоторые из них сидели на поле, не находя в себе сил для того, чтобы подняться. Нападающий проявил свои человеческие качества, успокаивая партнеров по команде. Футболист поговорил с , а также приобнял . После этого Маркус подошел к трибуне с болельщиками МЮ , которые посетили игру, и поблагодарил их за поддержку.

Фанаты клуба оценили характер Рэшфорда. Один из поклонников клуба написал:

Мой капитан.

Другой отметил: