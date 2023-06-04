Болельщики «Манчестер Юнайтед» оценили лидерские качества Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка Англии (1:2).
Футболисты «дьяволов» очень сильно расстроились из-за этого, по окончании поединка некоторые из них сидели на поле, не находя в себе сил для того, чтобы подняться. Нападающий Маркус Рэшфорд проявил свои человеческие качества, успокаивая партнеров по команде. Футболист поговорил с Вутом Вегхорстом, а также приобнял Алехандро Гарначо. После этого Маркус подошел к трибуне с болельщиками МЮ, которые посетили игру, и поблагодарил их за поддержку.
Фанаты клуба оценили характер Рэшфорда. Один из поклонников клуба написал:
Мой капитан.
Другой отметил:
Без сомнения, это будущий капитан.