Футболист «Лутона» отметился уникальным достижением

«Лутон Таун» одолел «Ковентри Сити» (1:1 и 6:5 по пенальти) и впервые в истории вышел в АПЛ.
Полузащитник «шляпников» Пелли Раддок отличился уникальным достижением — он прошел с этой командой через 5 английских дивизионов, ранее такого не было.
Футболист выступает за «Лутон» с 2013 года, тогда команда играла в Национальной Лиге (пятый дивизион в системе лиг). В 2014-м клуб попал в Лигу 2, В 2017-м коллектив смог добраться до Лиги 1. С 2019 года «шляпники» были командой Чемпионшипа, а в 2023-м оформили выход в АПЛ.