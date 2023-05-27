Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоАнглия. Чемпионшип 2022/2023

Футболист «Лутона» отметился уникальным достижением

вчера, 22:58

«Лутон Таун» одолел «Ковентри Сити» (1:1 и 6:5 по пенальти) и впервые в истории вышел в АПЛ.

Полузащитник «шляпников» Пелли Раддок отличился уникальным достижением — он прошел с этой командой через 5 английских дивизионов, ранее такого не было.

Футболист выступает за «Лутон» с 2013 года, тогда команда играла в Национальной Лиге (пятый дивизион в системе лиг). В 2014-м клуб попал в Лигу 2, В 2017-м коллектив смог добраться до Лиги 1. С 2019 года «шляпники» были командой Чемпионшипа, а в 2023-м оформили выход в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В матче женской Суперлиги забили гол прямым ударом с углового
Вчера, 16:19
Соболев извинился за неспортивное поведение в матче с ЦСКА
21 мая
Футболисты – плохие ролевые модели. Не дорожат репутацией, хотя влияют на миллионы людей
05 маяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Один из футболистов МЮ помогает Уэсу Брауну, который признан банкротом
02 мая
Компани проявил уважение к болельщикам «Блэкберна»
26 апреля Фото
Врач «Енисея» спас пассажирку во время перелёта команды в Санкт-Петербург
06 апреля
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:28
Хорошо, что есть ещё такие рекорды. Как раз одна звёздочка последних лет - "Лестер" - ушла в закат, и теперь будем смотреть за успехами другой, а выйти через пять дивизионов в АПЛ - это тоже сенсация.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:27
Больше подходит для Дортмундской "Боруссии" или нынешнего ТТХ))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:18
«Шляпники» звучит конечно так себе…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 