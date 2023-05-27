Футболист «Лутона» отметился уникальным достижением

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вчера, 22:58

«Лутон Таун» одолел «Ковентри Сити» (1:1 и 6:5 по пенальти) и впервые в истории вышел в АПЛ .

Полузащитник «шляпников» отличился уникальным достижением — он прошел с этой командой через 5 английских дивизионов, ранее такого не было.