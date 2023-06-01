Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ не будет праздновать чемпионство в знак уважения к Серхио Рико

вчера, 20:32

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье прокомментировал ситуацию Серхио Рико, который получил серьезную травму головы. Команда не будет праздновать чемпионство после заключительного поединка сезона.

Это была непростая неделя. В субботу мы выиграли титул, а в воскресенье случилось это. Мы обеспокоены, во время тренировочных занятий стараемся с этим справиться. Желаем всего лучшего Серхио и его близким.

Футболисты активно интересуются состоянием здоровья Рико, мы все надеемся на лучшее, ведь Серхио — настоящий боец. Нужно верить в жизнь и медицину.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Футболист «Лутона» отметился уникальным достижением
27 мая
В матче женской Суперлиги забили гол прямым ударом с углового
27 мая
Соболев извинился за неспортивное поведение в матче с ЦСКА
21 мая
Футболисты – плохие ролевые модели. Не дорожат репутацией, хотя влияют на миллионы людей
05 маяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Один из футболистов МЮ помогает Уэсу Брауну, который признан банкротом
02 мая
Компани проявил уважение к болельщикам «Блэкберна»
26 апреля Фото
Все комментарии
sova147
sova147
вчера в 21:06
Желаем здоровья Серхио и быстрее забыть этот случай. Всё будет хорошо!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 