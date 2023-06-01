ПСЖ не будет праздновать чемпионство в знак уважения к Серхио Рико

Главный тренер ПСЖ прокомментировал ситуацию , который получил серьезную травму головы. Команда не будет праздновать чемпионство после заключительного поединка сезона.

Это была непростая неделя. В субботу мы выиграли титул, а в воскресенье случилось это. Мы обеспокоены, во время тренировочных занятий стараемся с этим справиться. Желаем всего лучшего Серхио и его близким.

Футболисты активно интересуются состоянием здоровья Рико, мы все надеемся на лучшее, ведь Серхио — настоящий боец. Нужно верить в жизнь и медицину.