В матче женской Суперлиги забили гол прямым ударом с углового

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вчера, 16:19

Команда «Рязань-ВДВ» одержала гостевую победу над казанским «Рубином» в матче 11-го тура женской Суперлиги (2:1).

На 5-й минуте встречи полузащитница гостей Наталья Перепечина забила гол прямым ударом с углового (видео выложено в клубном телеграм-канале). Также за гостей отличилась Елена Зубкова, а у хозяев единственным забитым мячом отметилась Кристина Черкасова.

Клуб из Рязани занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков. «Рубин» располагается на 11-й строчке с 4 баллами.