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В матче женской Суперлиги забили гол прямым ударом с углового

вчера, 16:19

Команда «Рязань-ВДВ» одержала гостевую победу над казанским «Рубином» в матче 11-го тура женской Суперлиги (2:1).

На 5-й минуте встречи полузащитница гостей Наталья Перепечина забила гол прямым ударом с углового (видео выложено в клубном телеграм-канале). Также за гостей отличилась Елена Зубкова, а у хозяев единственным забитым мячом отметилась Кристина Черкасова.

Клуб из Рязани занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков. «Рубин» располагается на 11-й строчке с 4 баллами.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:48
Ждем следующее, прямое попадание с центра поля.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:52
)
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:37, ред.
В ВДВ знают как точно расcчитать траекторию чтобы правильно спланировать...)
wg2z8zn2djn7
wg2z8zn2djn7
вчера в 17:25
Вот это пульнула Натаха!
sova147
sova147
вчера в 16:47
Всё лучшее берут от мужского футбола, молодцы!
shlomo
shlomo
вчера в 16:29
Девчата учат как нужно подавать угловые...:))))
Гость
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