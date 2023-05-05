Футболисты – плохие ролевые модели. Не дорожат репутацией, хотя влияют на миллионы людей

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вчера, 13:39

Не думают о последствиях поступков.

Среди легенд мало славных парней

Чему научили мир знаменитые футболисты? Вот ChatGPT составил свою сборную всех времен. Там нет компанейского Яшина, а без него люди, которые ссорились из-за денег и предавали. Коррупционеры, гуляки.

Многие любили оскорблять, сами лезли в драки. И молодые легенды – Месси и Роналду, совсем не ценят свою репутацию. При этом оба многодетные отцы, кумиры миллионов маленьких и взрослых людей. Но всегда делают, что хотят, считая себя выше последствий. Роналду много раз ругали, причем часто по делу. Но отметаем двойные стандарты. Месси тоже поступал некрасиво, а потом не извинялся. ПСЖ он не уважает.

Месси улетел в Саудовскую Аравию посреди сезона. Смелости, чтобы заранее сообщить об уходе из ПСЖ , у Лионеля не хватило. Так было в «Барселоне», где Лапорта врал, что капитан остается, хотя оба знали, что денег нет. Ролевые модели важны для детей, а футбол их дарит редко. Без хороших примеров можно получить армию злых, завистливых, жестоких и недостойных людей без эмпатии, которые будут уничтожать жизни других.

У футболистов часто плохая репутация

Один из самых популярных сюжетов последних недель это история развода Хакими. Сообщали, будто марокканец переписал имущество на маму, а после своей измены вышвырнул жену и мать двух маленьких детей на улицу, еще и потребовав с актрисы денег. Многие обрадовались, будто Ашраф поступил достойно. История о переписанном имуществе оказалось выдумкой. Измена – нет. Не такому отношению к супругам стоит учить. Ужасно, что Алвес в тюрьме после обвинений в сексуальном насилии. Не идеализируем жен игроков, но это Дани изменил, а теперь выгнал жену из дома, ведь отказалась защищать Алвеса в суде.

Футболисты думают, что они выше законов? Так считал Менди. Гринвуд избивал подругу, но упросил забрать заявление, ведь у пары будет ребенок. Хорошо хоть к матерям у многих футболистов отношение лучше, чем к женам. Но в футболе осталось мало солидных мужчин, вроде Зидана. На поле Зинедин бывал диким, но близкие о нем хорошо отзываются. Увы, обратных примеров больше. Вечеринки Неймара это плохой пример для молодежи, ведь учит не уважать соседей. Еще форвард проиграл миллион евро на камеру, и его это жутко развеселило.

Отдельно огорчает в последнее время Мбаппе. Принцу Килиану жмет корона, судя по тому, как реагирует на напарников и соперников. Француз похож на славного парня. Но его эго кормят лестью, как кормили самомнение Роналду. Власть, деньги и подхалимаж разрушают личность.

Игрок РПЛ не пример для подражания

Самый знаменитый футболист в России это Дзюба. Вот и закончили разговор, чему учат подрастающее поколение ребята, в которых вложили сотни миллиардов казенных денег. Акинфеев, Аршавин, Кокорин и другие не стали хорошей ролевой моделью. Они ничего не должны зрителям? Неправда, публичный человек получает не только славу и деньги, но и ответственность. Но раз вести себя культурно не умели, то уважения в российском футболе мало. В том числе, из-за нескрываемого высокомерия игроков РПЛ .

Свежий пример – Набабкин в прямом эфире кубковой игры. Клубу стоит оштрафовать Кирилла за полное неуважение к фанатам. Некоторые, вроде Акинфеева, анализировали свое поведение, но не все повзрослели. Копировать глупые поступки проще, ведь хулиганы ярче? Наверное, но в жизни Руни хуже Скоулза. Уэйн намного популярнее, но лишь скучный Пол является ролевой моделью крутого отца. Скоулз терпеливо воспитывает сына с аутизмом. Пол адекватный мужик, но копируют чаще Руни, Гиггза и Роналду.

Тренерам стоит воспитывать футболистов

Отцовских фигур мало, а они нужны. В одной семье могут вырасти разные по поведению дети. Это нормально, но не отменяет педагогику. В Англии недавно разгорелся скандал, ведь футболисты АПЛ нагло проходят мимо детей, которые просят автографы. Или делятся подписью, даже не снимая наушники. Тут важен контекст. Есть паразиты, которые продают подписанные футболки, используя для бизнеса маленьких детей. Игрокам рекомендуют игнорировать знакомые лица, логично таким людям не помогать.

Но игнорировали также деток, которые получали единственный в жизни шанс лично встретить кумира. Все видели, как маленькие фанаты реагируют на футболистов, раскрыв рот. Всегда обидно, если у взрослых мужиков не хватает ума уделить фанату внимание. Игрокам важно помнить, что им крупно повезло. Месси мог работать уборщиком в Росарио после одной травмы колена в 10 лет. Роналду мог спиться без футбола. Почти все игроки не очень умные. Ничего не умеют, их без спорта ждала непростая жизнь.

Молодым фанатам важна репутация игрока

Мир меняется. Что прощали Марадоне, то не простят Холанду и Мбаппе. Хороший пример, чтобы увидеть разницу. Эрлинг не идеал, как и все, но это простой парень. Норвежец неловко улыбался после праздничного коридора в честь уникального достижения.

В противовес целых 77 миллионов людей посмотрели только одну из многих нарезок некрасивых поступков Мбаппе. Умные зрители сразу сделали выводы. А подростки копируют поведение Килиана, как во все времена копировали знаменитостей. Плохо, что мало достойных мужчин. Базовые вещи нуждаются в рекламе, ведь глупости пиарят лучше. А у футболистов дополнительно есть социальный капитал, чтобы сделать жизнь других лучше, как Рэшфорд с бесплатными обедами.

Но только Озил заступился за уйгуров и мечтает оплатить 1000 операций. Только Кроос, кроме норвежцев, ругал преступную халатность катарцев после гибели рабочих. Теперь две легенды лебезят перед шейхами из страны с диктатурой ради денег.

И даже если не требовать нравственности, есть бытовые вещи, мелкие плохие поступки. Знаменитости оправдывают крылатую фразу. Футбол – спорт джентльменов, в который играют хулиганы.