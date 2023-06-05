Отец Месси высказался о возможном возвращении игрока в «Барселону»

Хорхе Месси, отец нападающего сборной Аргентины , дал комментарий после встречи с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Лео желает вернуться в «Барселону», я бы тоже этого хотел. Возвращение в эту команду, разумеется, является одним из вариантов.