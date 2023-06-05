Отец Месси высказался о возможном возвращении игрока в «Барселону»

Хорхе Месси, отец нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, дал комментарий после встречи с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.
Лео желает вернуться в «Барселону», я бы тоже этого хотел. Возвращение в эту команду, разумеется, является одним из вариантов.
Футболист также может продолжить карьеру в Англии.
Ну а так что, отец Месси и Лапорта месяцами только и занимаются перекладыванием ответственности друг на друга, чтобы в случае неудачи выставить себя жертвой. И пока не напишут, что Барса предложила контракт Месси, все эти встречи будут только ради их обсуждения в чатах.
Ну а так что, отец Месси и Лапорта месяцами только и занимаются перекладыванием ответственности друг на друга, чтобы в случае неудачи выставить себя жертвой. И пока не напишут, что Барса предложила контракт Месси, все эти встречи будут только ради их обсуждения в чатах.