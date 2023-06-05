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Отец Месси высказался о возможном возвращении игрока в «Барселону»

вчера, 14:56

Хорхе Месси, отец нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, дал комментарий после встречи с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Лео желает вернуться в «Барселону», я бы тоже этого хотел. Возвращение в эту команду, разумеется, является одним из вариантов.

Футболист также может продолжить карьеру в Англии.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:45
А я всё равно надеюсь на АПЛ, там будет интересней.
cska1948
cska1948 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:31
Барса Месси вместо денег предлагает свою вечную любовь. Говорят, что это дороже всяких денег, но папа Месси этому не очень верит.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:24
Можно по конкретнее уточнить? Какую сумму предлагает барса и на какой период времени?
ДСА
ДСА
вчера в 18:07
Денег Барселона очень мало предлагает, не то что арабы.
Elliada
Elliada
вчера в 17:27
Месси останется в Европе, а в каком клубе - не важно
112910415
112910415
вчера в 16:43
никак без интриги-то нельзя !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:42
Отца-в Саудовскую Аравию, сына-в Барселону. И все счастливы))
fz4rb8kx77jt
fz4rb8kx77jt
вчера в 15:39
А в оригинале гномопапиком Лапорте было сказано так:

Если в доме нету денег,
Привяжите к заду веник.
Привяжите и метите,
Наметёте - приходите!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:35, ред.
Надеюсь на счастливый конец и чемпион мира вернется в родную обитель где с почетом и закончит свою карьеру. И самое главное, это будет главным доказательством ,что для Лео деньги не главное. И если это случиться, то думаю Лео зацепит еще как минимум один Большой трофей с Барсой.

Ну а так что, отец Месси и Лапорта месяцами только и занимаются перекладыванием ответственности друг на друга, чтобы в случае неудачи выставить себя жертвой. И пока не напишут, что Барса предложила контракт Месси, все эти встречи будут только ради их обсуждения в чатах.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:10
Когда эта мутотень с Лионелем Хорхиевичем уже закончится?
Устроили тут ромашка.(с)
Гость
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