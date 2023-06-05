«Ливерпуль» согласовал трансфер чемпиона мира

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вчера, 13:51

Полузащитник переходит из «Брайтона» в «Ливерпуль».

Стороны смогли договориться, футболист подпишет с «красными» контракт до 2028 года. Стоимость трансфера составит менее 60 миллионов фунтов стерлингов. Аргентинец пройдет медосмотр в своей новой команде в течение 48 часов.

По слухам, «Ливерпуль» также хочет усилиться защитником «Фулхэма».