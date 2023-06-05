«Ливерпуль» согласовал трансфер чемпиона мира

Полузащитник Алексис МакАллистер переходит из «Брайтона» в «Ливерпуль».
Стороны смогли договориться, футболист подпишет с «красными» контракт до 2028 года. Стоимость трансфера составит менее 60 миллионов фунтов стерлингов. Аргентинец пройдет медосмотр в своей новой команде в течение 48 часов.
По слухам, «Ливерпуль» также хочет усилиться защитником «Фулхэма».
Как Ливерпуль покупает игроков за гораздо меньшую цену их стоимости? Как они это делают?
Если возьмут за 45-50 млн, про которые говорят журналисты, приближенные к клубу, вообще шикарно получается. А если вдобавок купят Коне и Тюрама, закроют вопрос с полузащитой на лет 5 точно.
Как Ливерпуль покупает игроков за гораздо меньшую цену их стоимости? Как они это делают?
Если возьмут за 45-50 млн, про которые говорят журналисты, приближенные к клубу, вообще шикарно получается. А если вдобавок купят Коне и Тюрама, закроют вопрос с полузащитой на лет 5 точно.