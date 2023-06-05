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«Ливерпуль» согласовал трансфер чемпиона мира

вчера, 13:51

Полузащитник Алексис МакАллистер переходит из «Брайтона» в «Ливерпуль».

Стороны смогли договориться, футболист подпишет с «красными» контракт до 2028 года. Стоимость трансфера составит менее 60 миллионов фунтов стерлингов. Аргентинец пройдет медосмотр в своей новой команде в течение 48 часов.

По слухам, «Ливерпуль» также хочет усилиться защитником «Фулхэма».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:46
Вот это шикарный трансфер для скаузеров, рад за МакАлистера, да и стилистически отлично вписывается в игровую модель команды Клоппа.
Как Ливерпуль покупает игроков за гораздо меньшую цену их стоимости? Как они это делают?
Если возьмут за 45-50 млн, про которые говорят журналисты, приближенные к клубу, вообще шикарно получается. А если вдобавок купят Коне и Тюрама, закроют вопрос с полузащитой на лет 5 точно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:51
Официально трпнсферное окно в Англии еще не открылось,а Ливерпуль уже можно поздравить с очень сильным приобретением! Даже странно,что в Брайтоне не успели переподписать контракт с аргентинцем, чтобы убрать из него сумму выкупа...а 60 млн это по нынешним меркам мелочи....
Удачи ему в Ливерпуле
Capral
Capral
вчера в 15:13
На Абаскаля похож...
7eueegqv6pwp
7eueegqv6pwp
вчера в 14:28
А вот это реально хороший вариант для всех в нём участвующих!
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 14:16
Качественный футболист, стабильный.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:01
Это хорошая новость. Ливеру кровь из носу нужны усиления и не по одной позиции.
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