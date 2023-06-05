«Арсенал» этим летом усилится игроком «Брайтона»

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вчера, 11:16

Полузащитник «Брайтона» близок к переходу в «Арсенал» этим летом.

Сообщается, что игрок достиг соглашения с «канонирами» касательно будущего контракта. Футболист хочет выступать в Лиге чемпионов, по этой причине он ранее отказал «Челси».