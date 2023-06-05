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«Арсенал» этим летом усилится игроком «Брайтона»

вчера, 11:16

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо близок к переходу в «Арсенал» этим летом.

Сообщается, что игрок достиг соглашения с «канонирами» касательно будущего контракта. Футболист хочет выступать в Лиге чемпионов, по этой причине он ранее отказал «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонцы планируют подписать полузащитника ПСВ.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 13:17
Пока всё идет так, как я и говорил: сначала Арсенал в конце сезона подарил Брайтону 3 очка и тем самым затащил чаек в еврокубки, а теперь "готов усилиться игроком Брайтона".
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:10
Кайседо это лидер Брайтона, если Канонирам удастся его переманить то это будет очень хорошее усиление. Канонирам необходимо точно усилить несколько позиций чтобы резерв был хоть минимальный. А так получается что команде не хватило скамейки на весь сезон. В результате этого и провал под конец сезона! Будем надеяться руководство клуба учтёт этот момент!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:06, ред.
Арсенал действительно проявляет интерес к Мойсес Кайседо, и тренерский штаб еще зимой хотел усилить состав этим игроком,но тогда в Брайтоне наотрез наотрез отказались расставаться с футболистом! Устная договоренность не является гарантией успешного трансфера.

Повторюсь, уже зимой была договоренность с игроком, он даже поспешил проститься с таварищами по команде, и чуть ли не сидел на чемоданах, вот и сейчас Брайтон может потребовать за него слишком много, а Арсенал ограничен финансово, а придет условный Челси, и даст столько, сколько желает Брайтон, и всё.

А так да, был бы отличный трансфер для нас.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:55
Это очень хорошая новость. Хотя Гол - так себе источник)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:26
Очень толковый игрок и достоин показать себя в ЛЧ!
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