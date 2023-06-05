«Арсенал» этим летом усилится игроком «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо близок к переходу в «Арсенал» этим летом.
Сообщается, что игрок достиг соглашения с «канонирами» касательно будущего контракта. Футболист хочет выступать в Лиге чемпионов, по этой причине он ранее отказал «Челси».
Ранее сообщалось, что лондонцы планируют подписать полузащитника ПСВ.
Повторюсь, уже зимой была договоренность с игроком, он даже поспешил проститься с таварищами по команде, и чуть ли не сидел на чемоданах, вот и сейчас Брайтон может потребовать за него слишком много, а Арсенал ограничен финансово, а придет условный Челси, и даст столько, сколько желает Брайтон, и всё.
А так да, был бы отличный трансфер для нас.
Повторюсь, уже зимой была договоренность с игроком, он даже поспешил проститься с таварищами по команде, и чуть ли не сидел на чемоданах, вот и сейчас Брайтон может потребовать за него слишком много, а Арсенал ограничен финансово, а придет условный Челси, и даст столько, сколько желает Брайтон, и всё.
А так да, был бы отличный трансфер для нас.