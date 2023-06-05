Фред намекнул на уход из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» имеет шансы покинуть команду. Футболист намекнул на это:

Пока что не могу ничего сказать, надо все обсудить с семьей, мой контракт будет действовать еще один год. Сейчас время отпуска, это хорошая возможность отдохнуть. Я поговорю с представителями клуба и узнаю, каково мнение каждого. Я должен пообщаться с Эриком тен Хагом, он тренер, разговор должен касаться всех. Нужно посмотреть, как сложится следующий сезон. Я хочу быть значимым, помогать команде, будущее все покажет. Но я по-прежнему рад играть за «Манчестер Юнайтед». Конечно, я всегда хочу выходить на поле, помогать своей команде.