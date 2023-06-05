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Фред намекнул на уход из «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:55

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред имеет шансы покинуть команду. Футболист намекнул на это:

Пока что не могу ничего сказать, надо все обсудить с семьей, мой контракт будет действовать еще один год. Сейчас время отпуска, это хорошая возможность отдохнуть. Я поговорю с представителями клуба и узнаю, каково мнение каждого. Я должен пообщаться с Эриком тен Хагом, он тренер, разговор должен касаться всех. Нужно посмотреть, как сложится следующий сезон. Я хочу быть значимым, помогать команде, будущее все покажет. Но я по-прежнему рад играть за «Манчестер Юнайтед». Конечно, я всегда хочу выходить на поле, помогать своей команде.

У игрока есть варианты продолжения карьеры в Англии.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:16
Тут и намекать не нужно! И так предельно ясно, что с бразилом нужно прощаться этим летом, пока его можно продать. Ни о каком продлении контракта и речи быть не может, потому что нестабильность — конёк Фреда.
vux69eg29cnw
vux69eg29cnw
вчера в 10:24
Походу МЮ на это ему намекнул уже давно
Гость
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