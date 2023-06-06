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Месси сказал «Аль-Хилялю», что может перейти в клуб в 2024 году

вчера, 12:31

Нападающий Лионель Месси раздумывает над своим будущим.

Аргентинец провёл встречу с представителями «Аль-Хиляля», на которой попросил отложить потенциальный переход до 2024 года.

Руководство саудовского клуба было удивлено таким решением Месси, заявив, что через год они могут предложить Лео меньше, чем 500 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:39
Какие отвратительные рожи)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:57
Добрый вечер Илья!

Мну всегда готов!
112910415
112910415
вчера в 17:48
добрый он
никого обидеть не хочет
Elliada
Elliada ответ 5e3n42pvp6hk (раскрыть)
вчера в 17:34
Смешно, если веришь, что балласт кому-то нужен в Европе. Тем более, что он уже заявил, что остается в СА. Ему уже подарили верблюда
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ 5e3n42pvp6hk (раскрыть)
вчера в 15:12
Ньюкасл то в состоянии... Но Геша уже не в "состоянии"... Наукой доказано, что с возрастом 🥚🥚не увеличиваются... Даже, если их постоянно трогать на публике.. Хе..😄..
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:08
А-ха-ха-ха... На другом сайте под таким фото прочитал : Внимание, розыск.. Два агента-СR7...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:49, ред.
-А сейчас, сынок ,я научу тебя главному...как за 2 года обтрясти по полной и "Майами" и "Барсу" и "Аль Хиляль"
- Папа а так можно?
- Так нужно..
Estiva
Estiva
вчера в 14:07
Всё правильно делает, статистика в ПСЖ прекрасная, а в Барселоне хуже не будет, Лео расцветёт в клубе своей жизни
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:57
Гном уверен в своей вечности
5e3n42pvp6hk
5e3n42pvp6hk
вчера в 13:49
Гном боится, что Роналду вернётся в Европу и снова перепишет рекорды. Ньюкасл в состоянии подписать португальца
Elliada
Elliada
вчера в 13:34
Месси хочет остаться в Европе
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:33
Готовься сменить аватарку
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:02
Аккуратно отшил... А в Барсу он на год не перейдёт.. Скорее всего будет что-то 1+1... Он захочет уйти красиво на обновлённом Камп Ноу.. А он откроется через полтора года... Но пока ещё нужно перейти... За месяц всё решится .. Видно, что Месси спокоен..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:57, ред.
"Нападающий Лионель Месси раздумывает над своим будущим."

Это главное, и среди главного - "раздумывает" главное.

Складывается впечатление, что жадности семейке нет предела - хочет схватить жирный кусочек и в Европе, в виде годичной перекантовки в известном только ему клубе и застолбить 500 лярдов в песках!
Решили с папой прощупать шейхов на такой вариант...
А работодатели подумали, а не придется ли на следующий год к пятистам миллионам ещё и кэшбэк давать за приобретенные памперсы...))
Накладно однако....
adekvat
adekvat
вчера в 12:53
Могут передумать, или цену скинут.
shlomo
shlomo
вчера в 12:35
Ну это еще вилами по воде... до 24 года еще воды много утечет. Думаю что вернется в Барсу пока.
Гость
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