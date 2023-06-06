Месси сказал «Аль-Хилялю», что может перейти в клуб в 2024 году

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вчера, 12:31

Нападающий раздумывает над своим будущим.

Аргентинец провёл встречу с представителями «Аль-Хиляля», на которой попросил отложить потенциальный переход до 2024 года.

Руководство саудовского клуба было удивлено таким решением Месси, заявив, что через год они могут предложить Лео меньше, чем 500 млн евро за сезон.