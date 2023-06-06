Месси сказал «Аль-Хилялю», что может перейти в клуб в 2024 году

Нападающий Лионель Месси раздумывает над своим будущим.
Аргентинец провёл встречу с представителями «Аль-Хиляля», на которой попросил отложить потенциальный переход до 2024 года.
Руководство саудовского клуба было удивлено таким решением Месси, заявив, что через год они могут предложить Лео меньше, чем 500 млн евро за сезон.
Это главное, и среди главного - "раздумывает" главное.
Складывается впечатление, что жадности семейке нет предела - хочет схватить жирный кусочек и в Европе, в виде годичной перекантовки в известном только ему клубе и застолбить 500 лярдов в песках!
Решили с папой прощупать шейхов на такой вариант...
А работодатели подумали, а не придется ли на следующий год к пятистам миллионам ещё и кэшбэк давать за приобретенные памперсы...))
Накладно однако....
Это главное, и среди главного - "раздумывает" главное.
Складывается впечатление, что жадности семейке нет предела - хочет схватить жирный кусочек и в Европе, в виде годичной перекантовки в известном только ему клубе и застолбить 500 лярдов в песках!
Решили с папой прощупать шейхов на такой вариант...
А работодатели подумали, а не придется ли на следующий год к пятистам миллионам ещё и кэшбэк давать за приобретенные памперсы...))
Накладно однако....
- Папа а так можно?
- Так нужно..
- Папа а так можно?
- Так нужно..