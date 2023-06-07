«Айнтрахт» объявил об уходе защитника, которым интересуется «Рома»

Защитник Обите Н'Дика покидает «Айнтрахт». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист решил не подписывать новый контракт, он стал свободным агентом.
По данным СМИ, Н'Дика продолжит карьеру в «Роме».
Защитник Обите Н'Дика покидает «Айнтрахт». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист решил не подписывать новый контракт, он стал свободным агентом.
По данным СМИ, Н'Дика продолжит карьеру в «Роме».
Н'Дика мощный левоногий центральный защитник, с отличным первым пасом и очень странно, что Айнтрахт не успел продать его, т.к Н'Дика еще с прошлого года заявлял, что не станет продлевать контракт.
Арсенал проявлял предметный интерес к игроку, но по неизвестной причине "остыл" к игроку, а зимой купили поляка Кивёра, а жаль, подписать француза, да еще и свободным агентом, было бы здорово!
А Рому можно только похвалить за это ТО. Уже подписали Ауара, теперь готовятся подписать Н'Дика - отличная работа!
Н'Дика мощный левоногий центральный защитник, с отличным первым пасом и очень странно, что Айнтрахт не успел продать его, т.к Н'Дика еще с прошлого года заявлял, что не станет продлевать контракт.
Арсенал проявлял предметный интерес к игроку, но по неизвестной причине "остыл" к игроку, а зимой купили поляка Кивёра, а жаль, подписать француза, да еще и свободным агентом, было бы здорово!
А Рому можно только похвалить за это ТО. Уже подписали Ауара, теперь готовятся подписать Н'Дика - отличная работа!