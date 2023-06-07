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«Айнтрахт» объявил об уходе защитника, которым интересуется «Рома»

вчера, 16:29

Защитник Обите Н'Дика покидает «Айнтрахт». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист решил не подписывать новый контракт, он стал свободным агентом.

По данным СМИ, Н'Дика продолжит карьеру в «Роме».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:59, ред.
Это будет отличным подписанием для римлян!

Н'Дика мощный левоногий центральный защитник, с отличным первым пасом и очень странно, что Айнтрахт не успел продать его, т.к Н'Дика еще с прошлого года заявлял, что не станет продлевать контракт.

Арсенал проявлял предметный интерес к игроку, но по неизвестной причине "остыл" к игроку, а зимой купили поляка Кивёра, а жаль, подписать француза, да еще и свободным агентом, было бы здорово!

А Рому можно только похвалить за это ТО. Уже подписали Ауара, теперь готовятся подписать Н'Дика - отличная работа!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:52
Просто так контракт не будут не подписывать. Что то удумал...:)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:30
Значит есть куда идти для продолжения карьеры.
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