Гасперини продолжит работу в «Аталанте»

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вчера, 21:57

«Аталанта» объявила о том, что продолжит сотрудничество с главным тренером команды .

Стороны пришли к полному взаимопониманию на встрече, прошедшей 6 июня.

65-летний специалист возглавляет клуб с 2015 года. Бергамаски по итогам сезона 2022/23 заняли 5-е место в Серии А, пробившись таким образом в Лигу Европы.