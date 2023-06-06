Гасперини продолжит работу в «Аталанте»

«Аталанта» объявила о том, что продолжит сотрудничество с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
Стороны пришли к полному взаимопониманию на встрече, прошедшей 6 июня.
65-летний специалист возглавляет клуб с 2015 года. Бергамаски по итогам сезона 2022/23 заняли 5-е место в Серии А, пробившись таким образом в Лигу Европы.
1). Продаём
2). Сдаём в аренду
3). Оставляем на лавке
1). Продаём
2). Сдаём в аренду
3). Оставляем на лавке
1) Ниче не делать
2) Чето делать
1) Ниче не делать
2) Чето делать