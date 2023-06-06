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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2022/2023

Гасперини продолжит работу в «Аталанте»

вчера, 21:57

«Аталанта» объявила о том, что продолжит сотрудничество с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Стороны пришли к полному взаимопониманию на встрече, прошедшей 6 июня.

65-летний специалист возглавляет клуб с 2015 года. Бергамаски по итогам сезона 2022/23 заняли 5-е место в Серии А, пробившись таким образом в Лигу Европы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:54
Клубу нужно принять некоторые решения, основываясь на Миранчуке:
1). Продаём
2). Сдаём в аренду
3). Оставляем на лавке
протон
протон
вчера в 23:54
я предлагаю две стратегии:
1) Ниче не делать
2) Чето делать
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:20
А что разве были другие варианты .
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