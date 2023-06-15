В новом контракте Дзюбы с «Локомотивом» нет пунктов о репутационных потерях

В новом соглашении между нападающим и «Локомотивом» нет пунктов о репутационных потерях клуба. Об этом рассказал председатель совета директоров москвичей .

Разумеется, мы хотим, чтобы позитивных поводов было больше, и в минувшем сезоне, согласитесь, так и было.

Нет, мы не прописывали каких‑то специальных условий. Всё‑таки мы — профессиональный клуб, а он — взрослый человек и профессиональный футболист. Мы считаем, что это не нужно.