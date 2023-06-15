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В новом контракте Дзюбы с «Локомотивом» нет пунктов о репутационных потерях

вчера, 13:29

В новом соглашении между нападающим Артёмом Дзюбой и «Локомотивом» нет пунктов о репутационных потерях клуба. Об этом рассказал председатель совета директоров москвичей Юрий Нагорных.

Разумеется, мы хотим, чтобы позитивных поводов было больше, и в минувшем сезоне, согласитесь, так и было.

Нет, мы не прописывали каких‑то специальных условий. Всё‑таки мы — профессиональный клуб, а он — взрослый человек и профессиональный футболист. Мы считаем, что это не нужно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:15
ура, узнику совести предоставлена свобода !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:11
Дык уже и терять то нечего ему.
gw5a62b54pun
gw5a62b54pun
вчера в 15:15
Так что Рукаку может спокойненько снова доставать свой причиндал и полировать его даже в прямом эфире МатчТВ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:39
Тут я с ними согласен, после репутационных потерь последних декад - от тёти Оли с её родственниками на всех постах и покупками игроков ценой 1 лям по ТМ за 5 до Кикнадзе - если однорукий бандит теперь хоть весь свой порноархив в открытый доступ выложит или стримить свои фрикции начнёт, это уже не будет существенной репутационной потерей по сравнению с ними.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:37
Правильное решение,есть контракт и это главное.
u5jw8v4e8jw5
u5jw8v4e8jw5
вчера в 14:30
Репутационные потери не волнуют Дзюбу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:04
Зря он так..."Мы хотим, чтобы позитивных поводов было больше"....))

Теперь даже человек с неимоверной фантазией не сможет угадать что Дедпул может сотворить....получив одобрям на любые поступки....
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:39
В общем "хохочу" как хочу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:35
В любом случае он отрабатывает свой контракт.
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