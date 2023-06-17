Аршавин может уйти из «Зенита»

Андрей Аршавин близок к уходу из «Зенита», это может произойти 1 июля.
Экс-игрок «сине-бело-голубых» работает в этом коллективе в должности заместителя генерального директора по спортивному развитию клуба.
Андрей Аршавин близок к уходу из «Зенита», это может произойти 1 июля.
Экс-игрок «сине-бело-голубых» работает в этом коллективе в должности заместителя генерального директора по спортивному развитию клуба.
Причины подобному решению не называются, но, скорее всего, с менеджером просто не продлят контракт.
...наверное бразильца привезут...замгендира....
Причины подобному решению не называются, но, скорее всего, с менеджером просто не продлят контракт.
...наверное бразильца привезут...замгендира....