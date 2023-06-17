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ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Аршавин может уйти из «Зенита»

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Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:13
А может и не уйти.Сколько отсыпят.Что там с итогами работы на последнем месте?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 11:19, ред.
Это реально, а по документам? И Матчт ТВ назван для примера.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:07
На Матч ТВ,только за один эфир( за разовое приглашение в роли эксперта) он получает 30 тыс. Сколько таких эфиров в неделю, а в месяц?
альсато
альсато
сегодня в 10:54
заголовок таков, что возвращает меня в начало 2000-х тысячных)))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:42
Опять в Арсенал?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:12
Не совсем так. Он бегает с мест, где фиксированная зарплата, т.к. платит кучу алиментов. Первой жене за троих детей и второй за одного. Многовато для него. И он хочет "оптимизировать" расходы показав зарплату, например на Матч ТВ в 60 тыс в месяц. С которой вычтут не более 30. Вот и все.
Сп62
Сп62
сегодня в 09:14
Место в Спартаке освободилось.
w77cp4pa5md6
w77cp4pa5md6
сегодня в 08:30
Думаю Зенит это перенесёт безболезненно
shlomo
shlomo
сегодня в 08:23
Наверное чесать языком на Матч ТВ намного легче и прибыльнее...:)))
Храневец
Храневец
сегодня в 07:41
Наверное решил податься депутатом в Госдуму !
adekvat
adekvat
сегодня в 07:11
В тренеры подался?
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:21
Сильная потеря для клуба, позвали за границу.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:19
Если это не слух, то глупость
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:45
Жаль, польза от него есть, он понимает футбол изнутри...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:23
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин 1 июля оставит пост заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита».
Причины подобному решению не называются, но, скорее всего, с менеджером просто не продлят контракт.

...наверное бразильца привезут...замгендира....
протон
протон
сегодня в 00:48
Ну ушёл и ушёл человек работает
Гость
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