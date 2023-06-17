«Зенит» впервые в истории выиграл женский Суперкубок России

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вчера, 21:17

Футболистки «Зенита» одержали победу над ЦСКА в матче за женский Суперкубок России (1:1, 5:4 по пенальти).

Счёт на 71-й минуте встречи открыла Екатерина Пантюхина, выведя команду из Санкт-Петербурга вперёд. На 79-й Екатерина Братко восстановила равенство. Основное время завершилось вничью, а в серии одиннадцатиметровых лучше оказались «сине-бело-голубые».

Игра прошла на « ВЭБ -Арене» в Москве.

ЖФК «Зенит» впервые в истории выиграла трофей Суперкубка страны.