Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖенский футбол

«Зенит» впервые в истории выиграл женский Суперкубок России

вчера, 21:17

Футболистки «Зенита» одержали победу над ЦСКА в матче за женский Суперкубок России (1:1, 5:4 по пенальти).

Счёт на 71-й минуте встречи открыла Екатерина Пантюхина, выведя команду из Санкт-Петербурга вперёд. На 79-й Екатерина Братко восстановила равенство. Основное время завершилось вничью, а в серии одиннадцатиметровых лучше оказались «сине-бело-голубые».

Игра прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

ЖФК «Зенит» впервые в истории выиграла трофей Суперкубка страны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСистема VAR впервые будет использована в российском женском футболе
14 июня
ОфициальноУЕФА назвал имя лучшего игрока женской Лиги чемпионов сезона 2022/23
09 июня
«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов
03 июня Фото
Женская юниорская сборная России обыграла Киргизию, забив 16 голов
24 мая
ОфициальноНа финал женской ЛЧ продали все билеты. Такое произошло впервые за 13 лет
16 мая
«Вольфсбург» обыграл «Арсенал» и вышел в финал женской Лиги чемпионов
01 мая
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:58
С мужским Суперкубком надеюсь будет так же....
drug01
drug01
вчера в 23:09
У Зенита удачный год, даже женский футбол лучше
6mty4gp3jrk5
6mty4gp3jrk5
вчера в 23:00
Зенит с победой!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:56
Третий подряд Суперкубок,проигранный женским ЦСКА.Это карма...Так пенальти даже я могу бить,как последний неудачный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:21
Не повезло в серии пенальти ЦСКА .
С Победой всех болельщиков Зенита !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 