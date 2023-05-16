На финал женской ЛЧ продали все билеты. Такое произошло впервые за 13 лет

На финальный матч женской Лиги чемпионов проданы все билеты.
Подобное произошло впервые с сезона 2009/10, когда турнир был реформирован. В общей сложности в продажу поступило более 34 100 билетов. В Нидерландах, где пройдёт игра, будет установлен рекорд посещаемости. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2019 году на матче между Нидерландами и Австралией, тогда на игре было 30 640 человек.
Финал состоится в Эйндховене на стадионе ПСВ 3 июня. За трофей поборются «Барселона» и «Вольфсбург».
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Желательно делать запрос утром текущего или можно даже вечером предыдущего дня, но с указанием даты, во избежание недоразумений.
Просьба заблаговременно запрашивать обновление QR в письмах.
Не всегда есть возможность сделать это оперативно и в сжатые сроки.
Желательно делать запрос утром текущего или можно даже вечером предыдущего дня, но с указанием даты, во избежание недоразумений.
Сейчас попробуем ускорить.
Сейчас попробуем ускорить.
Я послал на ваш email, обновление штрих кода для получения приза . А ответа нет. Я стою возле пункта получения. Не могли бы ускорить процесс. Спасибо за понимание.
Я послал на ваш email, обновление штрих кода для получения приза . А ответа нет. Я стою возле пункта получения. Не могли бы ускорить процесс. Спасибо за понимание.