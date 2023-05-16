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На финал женской ЛЧ продали все билеты. Такое произошло впервые за 13 лет

сегодня, 13:45

На финальный матч женской Лиги чемпионов проданы все билеты.

Подобное произошло впервые с сезона 2009/10, когда турнир был реформирован. В общей сложности в продажу поступило более 34 100 билетов. В Нидерландах, где пройдёт игра, будет установлен рекорд посещаемости. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2019 году на матче между Нидерландами и Австралией, тогда на игре было 30 640 человек.

Финал состоится в Эйндховене на стадионе ПСВ 3 июня. За трофей поборются «Барселона» и «Вольфсбург».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:09
Я бы тоже с удовольствием посмотрел эту игру !
Igo0rek
Igo0rek ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 14:54
Время такое. Любое угнетение, даже надуманное нынче не в почете.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 14:37
Интересно с чего это к ним интерес так возрос, есть то, чего многие не знают?
alexgurzan
alexgurzan
сегодня в 14:35
Уважаемые участники конкурса прогнозов!
Просьба заблаговременно запрашивать обновление QR в письмах.
Не всегда есть возможность сделать это оперативно и в сжатые сроки.
Желательно делать запрос утром текущего или можно даже вечером предыдущего дня, но с указанием даты, во избежание недоразумений.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 14:17
От души. 👍✊️🙋‍♂️
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:16
В течение пары минут ожидайте письмо с кодом!
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 14:13
Благодарушки. Ждуссс !
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:09
Добрый день!
Сейчас попробуем ускорить.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:00, ред.
Доброго времени суток суток !
Я послал на ваш email, обновление штрих кода для получения приза . А ответа нет. Я стою возле пункта получения. Не могли бы ускорить процесс. Спасибо за понимание.
Гость
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