На финал женской ЛЧ продали все билеты. Такое произошло впервые за 13 лет

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сегодня, 13:45

На финальный матч женской Лиги чемпионов проданы все билеты.

Подобное произошло впервые с сезона 2009/10, когда турнир был реформирован. В общей сложности в продажу поступило более 34 100 билетов. В Нидерландах, где пройдёт игра, будет установлен рекорд посещаемости. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2019 году на матче между Нидерландами и Австралией, тогда на игре было 30 640 человек.