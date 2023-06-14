Система VAR впервые будет использована в российском женском футболе

В женском футболе России впервые будет применена система VAR.
Её используют на матче Суперкубка страны.
Главный специалист департамента судейства РФС Анастасия Пустовойтова прокомментировала:
Я безмерно счастлива, что на матче Суперкубка среди женщин будет использоваться система VAR. Это историческое событие и важный шаг. В эффективности использования системы VAR нет сомнения — об этом говорят и результаты работы арбитров на матчах РПЛ в этом сезоне. Считаю, лучше отменить неправильное решение после просмотра видеоповтора, чем допустить ошибку.
Павел Каманцев, руководитель департамента судейства РФС:
Мы поступательно внедряем систему VAR во все российские соревнования. Всего четыре года назад она впервые была использована в матче под эгидой РФС, а в этом году мы уже применяли ее на матчах Первой лиги. Следующий шаг — внедрение VAR в женском футболе.
Первым таким матчем станет встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. И впервые в российском футболе матч с VAR отработает полностью женская бригада арбитров. Уверен, что судьи достойно проведут эту встречу, а мы продолжим обручение арбитров Суперлиги, чтобы система регулярно использовалась в женском футболе.
Встреча пройдёт 17 июня на «ВЭБ Арене».