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Система VAR впервые будет использована в российском женском футболе

вчера, 15:59

В женском футболе России впервые будет применена система VAR.

Её используют на матче Суперкубка страны.

Главный специалист департамента судейства РФС Анастасия Пустовойтова прокомментировала:

Я безмерно счастлива, что на матче Суперкубка среди женщин будет использоваться система VAR. Это историческое событие и важный шаг. В эффективности использования системы VAR нет сомнения — об этом говорят и результаты работы арбитров на матчах РПЛ в этом сезоне. Считаю, лучше отменить неправильное решение после просмотра видеоповтора, чем допустить ошибку.

Павел Каманцев, руководитель департамента судейства РФС:

Мы поступательно внедряем систему VAR во все российские соревнования. Всего четыре года назад она впервые была использована в матче под эгидой РФС, а в этом году мы уже применяли ее на матчах Первой лиги. Следующий шаг — внедрение VAR в женском футболе.

Первым таким матчем станет встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. И впервые в российском футболе матч с VAR отработает полностью женская бригада арбитров. Уверен, что судьи достойно проведут эту встречу, а мы продолжим обручение арбитров Суперлиги, чтобы система регулярно использовалась в женском футболе.

Встреча пройдёт 17 июня на «ВЭБ Арене».

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:08
Для дам надоть ещё взвешивание перед игрой проводить!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:34
Ещё Fan_Id для женского чемпионата введите.
FenixSL
FenixSL ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:26
у Лукаку параметры этих частей тела поболее даже)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:12
С женщинами ВАРу по сложнее будет определять офсайд - у них разные по размеру выступающие части тела, которыми можно забивать гол...)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:07
В мужском работает,заработает и в женском.
Гость
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