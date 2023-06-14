Система VAR впервые будет использована в российском женском футболе

В женском футболе России впервые будет применена система VAR .

Её используют на матче Суперкубка страны.

Главный специалист департамента судейства РФС прокомментировала:

Я безмерно счастлива, что на матче Суперкубка среди женщин будет использоваться система VAR . Это историческое событие и важный шаг. В эффективности использования системы VAR нет сомнения — об этом говорят и результаты работы арбитров на матчах РПЛ в этом сезоне. Считаю, лучше отменить неправильное решение после просмотра видеоповтора, чем допустить ошибку.

, руководитель департамента судейства РФС :

Мы поступательно внедряем систему VAR во все российские соревнования. Всего четыре года назад она впервые была использована в матче под эгидой РФС , а в этом году мы уже применяли ее на матчах Первой лиги. Следующий шаг — внедрение VAR в женском футболе.