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Агент Николсона сообщил, когда игрок присоединится к «Спартаку» на сборах

вчера, 15:46

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега рассказал, когда игрок вернётся в расположение клуба на летних сборах.

После Золотого кубка КОНКАКАФ у Шамара будет десятидневный отпуск. После этого он уже присоединится к «Спартаку».

Сборная Ямайки на групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ сыграет с США (25 июня) и Тринидадом и Тобаго (29 июня).

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 21:17
Замечательно!
Снова всю предсезонку пропустит и сезон начнёт варёным.
Вообще, Шамара бы продать по-хорошему, а на его место найти более мотивированного и забивного форварда.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:52
Значит опять будет не в фоме , как и год назад не тренеруясь вместе с командой...
xtw9t5z3tj98
xtw9t5z3tj98
вчера в 15:51
Отгуляет ямайский пират в кабак Тортуги и вернётся
Гость
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