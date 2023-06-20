Агент Николсона сообщил, когда игрок присоединится к «Спартаку» на сборах

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега рассказал, когда игрок вернётся в расположение клуба на летних сборах.
После Золотого кубка КОНКАКАФ у Шамара будет десятидневный отпуск. После этого он уже присоединится к «Спартаку».
Сборная Ямайки на групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ сыграет с США (25 июня) и Тринидадом и Тобаго (29 июня).
Снова всю предсезонку пропустит и сезон начнёт варёным.
Вообще, Шамара бы продать по-хорошему, а на его место найти более мотивированного и забивного форварда.
Снова всю предсезонку пропустит и сезон начнёт варёным.
Вообще, Шамара бы продать по-хорошему, а на его место найти более мотивированного и забивного форварда.