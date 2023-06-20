Агент Николсона сообщил, когда игрок присоединится к «Спартаку» на сборах

1687265181

вчера, 15:46

Агент нападающего «Спартака» Ненад Портега рассказал, когда игрок вернётся в расположение клуба на летних сборах.

После Золотого кубка КОНКАКАФ у Шамара будет десятидневный отпуск. После этого он уже присоединится к «Спартаку».