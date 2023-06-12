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«Краснодар» ушёл в отпуск

вчера, 17:44

Сегодня, 12 июня, игроки и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Об этом сообщила пресс-служба южан.

Исключением стали футболисты, которые были вызваны в сборные — Эдуард Сперцян (Армения), Хуниор Алонсо (Парагвай), Кевин (Кабо-Верде) и Батчи (Ангола).

Команда соберётся в Краснодаре 29 июня, а с 1 июля начнутся тренировки на учебно-тренировочной базе «Четук». Игроки, вызванные в национальные команды, прибудут в расположение клуба позже остальных. Вся предсезонная подготовка «быков» пройдёт на своей базе.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:55
Не заслужили, но по договору должны отдыхать.
shlomo
shlomo
вчера в 18:22
Отпуск не заслужили.... :((((
gcdd4m7abzhc
gcdd4m7abzhc
вчера в 17:47
Могли бы уйти совсем с другим настроением
Гость
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