«Спартак» выйдет из отпуска 27 июня

Пресс-служба «Спартака» сообщила о ближайших планах команды.
Первая команда «красно-белых» ушла в отпуск, который продлится до 26 июня. В этот день игроки должны собраться в Москве.
На 27 июня запланировано углубленное медицинское обследование, на 28-е — тесты на функциональную готовность, а 29-го красно-белые проведут первую тренировку в Тарасовке.
Вся подготовка к новому сезону пройдет на подмосковной базе нашего клуба.
В рамках сбора планируется провести несколько товарищеских матчей. Соперников по ним мы объявим позднее.