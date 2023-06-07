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«Спартак» выйдет из отпуска 27 июня

вчера, 13:31

Пресс-служба «Спартака» сообщила о ближайших планах команды.

Первая команда «красно-белых» ушла в отпуск, который продлится до 26 июня. В этот день игроки должны собраться в Москве.

На 27 июня запланировано углубленное медицинское обследование, на 28-е — тесты на функциональную готовность, а 29-го красно-белые проведут первую тренировку в Тарасовке.

Вся подготовка к новому сезону пройдет на подмосковной базе нашего клуба.

В рамках сбора планируется провести несколько товарищеских матчей. Соперников по ним мы объявим позднее.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:45
А к тому времени и приговор Промесу уже будет и ясно будет когда и сколько сухарей сушить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:35
Было бы интересно узнать за остальные команды. Обычно Спартак выходит из отпуска позже всех. Устают очень сильно...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:35
Ну пока пусть хорошо отдохнут и с новыми силами вперед в бой!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
В отпуске желательно хорошо отдохнуть и набраться сил.
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