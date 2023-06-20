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В «Рубине» высказались об усилении команды перед следующим сезоном

вчера, 17:43

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос об усилении команды перед новым сезоном РПЛ.

Мы как руководители понимаем, что глобальной перестройки в костяке команды делать не надо. Есть ребята, которые выходят на замену и усиливают по ходу игру, там нужно сделать ротацию. В любом случае это не 60 и не 70 процентов. Усиление будет точечное — наверное, 6-7 футболистов максимум.

Глобальных перемен ждать не стоит. Ждать трансферов игроков уровня сборной России? Скорее всего, да. Мы хотим подписать таких футболистов, вокруг которых можно строить весь скелет. Центр обороны, в теории два игрока. Крайние защитники, опорный полузащитник и пару нападающих.

У нас сейчас пять легионеров. Мы активно ищем усиление и на иностранном рынке.

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Рубин
Источник: Tatar-inform.ru
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Doping87
Doping87
сегодня в 07:12
Нападение как раз не плохое у Рубина, да и слева в обороне порядок. Нужны 2 ЦЗ , правый крайний защитник, и в центр поля игроков + 1 Джокера.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:45
Это хороший план и у тренера всё получится..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:27
Если усилиться, то игроков не на лавку брать будут, а если не на лавку то 7 игроков это далеко не "точечно"!)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:19
6-7-точечное??? Могу себе представит масштабы капитальной перестройки.
sova147
sova147
вчера в 18:19
Для Рубина необходим сплочённый костяк игроков и первые игры дадут результат!
3q3npn6crq9a
3q3npn6crq9a
вчера в 18:04
Под вышку нужны исполнители посерьёзнее
Гость
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