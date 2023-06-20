В «Рубине» высказались об усилении команды перед следующим сезоном

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос об усилении команды перед новым сезоном РПЛ .

Мы как руководители понимаем, что глобальной перестройки в костяке команды делать не надо. Есть ребята, которые выходят на замену и усиливают по ходу игру, там нужно сделать ротацию. В любом случае это не 60 и не 70 процентов. Усиление будет точечное — наверное, 6-7 футболистов максимум.

Глобальных перемен ждать не стоит. Ждать трансферов игроков уровня сборной России? Скорее всего, да. Мы хотим подписать таких футболистов, вокруг которых можно строить весь скелет. Центр обороны, в теории два игрока. Крайние защитники, опорный полузащитник и пару нападающих.

У нас сейчас пять легионеров. Мы активно ищем усиление и на иностранном рынке.