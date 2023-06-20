В «Зените» назвали слухами информацию о переговорах Малкома с «Ювентусом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу появившейся ранее информации о начале переговоров «Ювентуса» с нападающим команды Малкомом.
Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу появившейся ранее информации о начале переговоров «Ювентуса» с нападающим команды Малкомом.
Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба.
Итальянские порталы уж с утра раструбили...что Юве ведёт переговоры...
С вероятностью 89% трансфер состоится...
Плохо...что так...
Лига и так много потеряла...с массовым отъездом игроков...теперь распродаём последнее...что ещё может радовать глаз на поле...
P.S. Ду Кейрос высказался о переходе в «Зенит» из «Коринтианс».
«Увидел цифры в контракте с «Зенитом» – это было впечатляюще. Отличная сделка»
Итальянские порталы уж с утра раструбили...что Юве ведёт переговоры...
С вероятностью 89% трансфер состоится...
Плохо...что так...
Лига и так много потеряла...с массовым отъездом игроков...теперь распродаём последнее...что ещё может радовать глаз на поле...
P.S. Ду Кейрос высказался о переходе в «Зенит» из «Коринтианс».
«Увидел цифры в контракте с «Зенитом» – это было впечатляюще. Отличная сделка»
"Всё есть яд и лекарство, разница лишь в мере употребления")
"Всё есть яд и лекарство, разница лишь в мере употребления")
Будь честен до конца - сдавай металлолом и не заставляй меня напоминать о ношении пионерского галстука))
Будь честен до конца - сдавай металлолом и не заставляй меня напоминать о ношении пионерского галстука))
Конечно это не соответствует действительности!
Маэстро навечно повязан газовой трубой с Зенитом!)
Конечно это не соответствует действительности!
Маэстро навечно повязан газовой трубой с Зенитом!)