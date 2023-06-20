Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Зените» назвали слухами информацию о переговорах Малкома с «Ювентусом»

вчера, 13:59

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу появившейся ранее информации о начале переговоров «Ювентуса» с нападающим команды Малкомом.

Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гендиректор «Спартака» рассказал о трансферных планах клуба
Сегодня, 15:58
«Краснодар» интересуется нападающим из чемпионата Аргентины
Сегодня, 15:23
Отец Кузяева отреагировал на слухи о требованиях сына к «Бешикташу»
Сегодня, 12:17
В «Сассуоло» отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну
Вчера, 22:31
В «Реале Сосьедад» отреагировали на слухи об интересе к Тикнизяну
Вчера, 20:15
Агент Дугласа Сантоса дал комментарий касательно будущего игрока
Вчера, 18:27
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:54
А не мелковато какой то Юве вместо ПСЖ? Тем более Юве в Италии из скандалов не вылезает. Дадут ли там деньги, аналогичные Газпрому? Сомневаюсь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:05
Верю этой информации. Было бы странно, если бы лучший футболист РПЛ из Южной Америки не заинтересовал какой-либо зарубежный клуб. Мы же с вами прекрасно видим, что бразилец по своим игровым качествам достоин лучшей участи, чем выступать в России. Не скажу, что Малколм ТАМ будет на первых ролях, но то, что не затеряется, не сомневаюсь.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:22
Это будет минимум до 25 июля.
112910415
112910415
вчера в 19:08
ни за что россиянин так не поступит ...
lotsman
lotsman
вчера в 18:58
Пока что слухи, поживём узнаем.))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:07
Сомневаюсь, что Малком способен усилить Ювентус.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:03, ред.
Это не слухи...конечно...
Итальянские порталы уж с утра раструбили...что Юве ведёт переговоры...
С вероятностью 89% трансфер состоится...
Плохо...что так...
Лига и так много потеряла...с массовым отъездом игроков...теперь распродаём последнее...что ещё может радовать глаз на поле...

P.S. Ду Кейрос высказался о переходе в «Зенит» из «Коринтианс».
«Увидел цифры в контракте с «Зенитом» – это было впечатляюще. Отличная сделка»
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:21
Так это абсолютно правильно, по рецепту дедушки Парацельса:
"Всё есть яд и лекарство, разница лишь в мере употребления")
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:03
информацию буду давать-дозированно!))))...чтоб не загубить пациента и при этом -эскулапа чтоб не апарафинить))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:45, ред.
Пионер!
Будь честен до конца - сдавай металлолом и не заставляй меня напоминать о ношении пионерского галстука))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:41
Давайте продадим оставшихся Малкомов-Сперцянов...и этот чемпионат не то что смотреть...и по радио слушать будет неинтересно..
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:32
"словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи-их разносят по умам"))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:06
Переход Малкома в Ювентус?
Конечно это не соответствует действительности!
Маэстро навечно повязан газовой трубой с Зенитом!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 