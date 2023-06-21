Дисквалификация Александра Соболева сокращена до трёх матчей

Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что дисквалификация нападающего Александра Соболева сокращена до трёх матчей.
Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырёх матчей до трёх. Четвёртый матч дисквалификации теперь носит условный характер.
Во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА Соболева был удалён с поля за фол и неприличный жест перед защитником «армейцев» Виллианом Рошей. Изначально форвард был дисквалифицирован на четыре матча.