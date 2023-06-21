Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Дисквалификация Александра Соболева сокращена до трёх матчей

вчера, 19:47

Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что дисквалификация нападающего Александра Соболева сокращена до трёх матчей.

Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырёх матчей до трёх. Четвёртый матч дисквалификации теперь носит условный характер.

Во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА Соболева был удалён с поля за фол и неприличный жест перед защитником «армейцев» Виллианом Рошей. Изначально форвард был дисквалифицирован на четыре матча.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМоуриньо дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча
Вчера, 19:12
В «Зените» высказались о возможном штрафе из-за чемпионского парада
20 июня
Слухи«Зенит» могут оштрафовать из-за проведения чемпионского парада
20 июня
Сборную Никарагуа исключили из числа участников Золотого Кубка КОНКАКАФ
14 июня
Официально«Бордо» присудили техническое поражение. «Мец» вышел в Лигу 1
12 июня
Защитник ЦСКА Виллиан оштрафован за слово «клоун» в адрес Соболева
08 июня
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:19
А что так? Неужто пообещал в иститут благородных девиц записаться, манерам учиться?
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:29
Ага специально спровоцировали чтобы он показал именно этот жест чтобы вначале следующего сезона он не играл с зенитом и ЦСКА. В основном вы до сих пор говорили что рфс и все остальные делают все для зенита но теперь и для ЦСКА стараются?
Сп62
Сп62
вчера в 22:14
Александр всё осознал и принародно извинился. Раньше такие проступки называли болезнью роста. Надеюсь, что болезнь будет носить кратковременный характер, а не хронический. В человека надо верить, к этому призывает апелляционный комитет, а он ошибаться не может.
makkie
makkie
вчера в 21:29
Наверняка в одном из первых трёх туров в соперниках Спартака будет Зенит или цска
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:27
Выревели хоть один матч. Ладно хоть по УДО, могут добавить в случае нового залёта ...
BDA8181
BDA8181 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:51
Пять баллов))
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:48, ред.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:48, ред.
    Ну а что... примерный семьянин, положительно характеризуется по месту жительства и работы, в употреблении спиртного не замечен... Вспомнил (наверное, не к месту ) "17 мгновений весны ", а именно "Истинный ариец, характер нордический, выдержанный" (ирон.). Почему бы и не простить.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 20:44
    Выплакали один матч "суперфорварда"! Ну и ладно,быстрее снова удалят.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:23
    Соперники изучили Соболя и ещё будут провоцировать его. Надо, что-то делать с ним иначе Спартаку покой будет только сниться.
    Роман Романов 3
    Роман Романов 3
    вчера в 20:00
    Очень зря!
    Боюсь он неисправим!
    Болею за Спартак
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     