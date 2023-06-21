Дисквалификация Александра Соболева сокращена до трёх матчей

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вчера, 19:47

Глава пресс-служба «Спартака» сообщил, что дисквалификация нападающего сокращена до трёх матчей.

Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырёх матчей до трёх. Четвёртый матч дисквалификации теперь носит условный характер.