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ЦСКА и «Динамо» в июле разыграют Братский кубок

вчера, 11:57

ЦСКА и «Динамо» сыграют в матче Братского кубка в июле.

Команды примут участие в серии матчей в честь 100-летия обществ «бело-голубых» и «армейцев». Первая игра состоится 8 июля на «ВЭБ-Арене», ответный поединок — на «ВТБ-Арене». Возможно, вторая встреча состоится уже на следующий день.

Поединок за Суперкубок России пройдет 15 июля. «Зенит» сыграет с ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:50, ред.
После победы в Суперфинале Кубка России, можно и "Братский" кубок с Динамо разыграть....
lotsman
lotsman
вчера в 18:56
Интересней было бы разыграть кубок Москвы. Играли бы ЦСКА, Спартак, Локомотив, Динамо, Торпедо... А разыгрывать кубок между двух команд, интереса нет.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:01
Братский Кубок...Гадский папа...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:13
Гусь свинье не товарищ и не брат...
LOpp
LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:04
остальные клубы им не братья
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:00
Братские, как вы называете отношения, зародились не в силу братской любви, двух, некогда военизированных обществ, а в силу сборников- Харламова, Васильева, Мальцева, Михайлова, которые много лет играли в сборной СССР.

Что касается чисто спортивной части отношений двух клубов, то ни одна команда не причинила нам столько неприятностей, в спортивном смысле разумеется, как ЦСКА!!!

Трижды, армейцы отбирали у нас чемпионство!!! Самое драматичное, конечно- случилось в Ташкенте...

Поэтому, я лично, не стал бы говорить о каких-то, особо родственных отношениях двух клубов. Тем более, оба клуба- давно уже никакого отношения, ни к армии, ни к МВД не имеют...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:43
В "Братстве Кольца" (МКАДа) смогло бы и больше клубов участия принять....
112910415
112910415
вчера в 13:16
и пойдёт брат на брата ...
adekvat
adekvat
вчера в 12:50
По братски разыграют братский кубок, ничейка и каждому по кубку.
shlomo
shlomo
вчера в 12:42
Внезапно у Динамо появился шанс взять наконец то трофей...Так вот про победу в каком кубке говорил Смолов....:)))))

Ну а так что, братские отношения зародились не сегодня и не вчера , а в середине прошлого века . Масса примеров , когда спортсмены ЦСКА по настоящему дружили с динамовцами. Самый яркий пример Мальцев /Харламов , Харламов/Васильев. Да и футболисты частенько собирались вместе на отдыхе. И хоть курирующие ведомства конкурировали друг с другом , то спортсмены всегда тяготели друг к другу . А кубок этот скорее символичный. Главное без травм и в свое удовольствие .
альсато
альсато
вчера в 12:25
"БРАТСКИЙ" кубок-в Братске пройдет?))))
Гость
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