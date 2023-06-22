ЦСКА и «Динамо» в июле разыграют Братский кубок

ЦСКА и «Динамо» сыграют в матче Братского кубка в июле.
Команды примут участие в серии матчей в честь 100-летия обществ «бело-голубых» и «армейцев». Первая игра состоится 8 июля на «ВЭБ-Арене», ответный поединок — на «ВТБ-Арене». Возможно, вторая встреча состоится уже на следующий день.
Поединок за Суперкубок России пройдет 15 июля. «Зенит» сыграет с ЦСКА.
Что касается чисто спортивной части отношений двух клубов, то ни одна команда не причинила нам столько неприятностей, в спортивном смысле разумеется, как ЦСКА!!!
Трижды, армейцы отбирали у нас чемпионство!!! Самое драматичное, конечно- случилось в Ташкенте...
Поэтому, я лично, не стал бы говорить о каких-то, особо родственных отношениях двух клубов. Тем более, оба клуба- давно уже никакого отношения, ни к армии, ни к МВД не имеют...
Что касается чисто спортивной части отношений двух клубов, то ни одна команда не причинила нам столько неприятностей, в спортивном смысле разумеется, как ЦСКА!!!
Трижды, армейцы отбирали у нас чемпионство!!! Самое драматичное, конечно- случилось в Ташкенте...
Поэтому, я лично, не стал бы говорить о каких-то, особо родственных отношениях двух клубов. Тем более, оба клуба- давно уже никакого отношения, ни к армии, ни к МВД не имеют...