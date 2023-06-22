ЦСКА и «Динамо» в июле разыграют Братский кубок

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вчера, 11:57

ЦСКА и «Динамо» сыграют в матче Братского кубка в июле.

Команды примут участие в серии матчей в честь 100-летия обществ «бело-голубых» и «армейцев». Первая игра состоится 8 июля на « ВЭБ -Арене», ответный поединок — на «ВТБ-Арене». Возможно, вторая встреча состоится уже на следующий день.