Стали известны первые три соперника «Локомотива» в рамках летних сборов.
Москвичи 26 июня сыграют с «Иртышом», 30 июня с «Волгарем», а 6 июля «красно-зеленые» встретятся с «Балтикой».
По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» заняли 8-е место.
Локо в целом прилично провёл сезон 2022-2023 гг. особенно второй круг и почему то возникают мысли, что это команды (при всем к ним уважении) не весовой категории железнодорожников...
Локо в целом прилично провёл сезон 2022-2023 гг. особенно второй круг и почему то возникают мысли, что это команды (при всем к ним уважении) не весовой категории железнодорожников...