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Стали известны первые три соперника «Локомотива» в рамках летних сборов

вчера, 16:55

Стали известны первые три соперника «Локомотива» в рамках летних сборов.

Москвичи 26 июня сыграют с «Иртышом», 30 июня с «Волгарем», а 6 июля «красно-зеленые» встретятся с «Балтикой».

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» заняли 8-е место.

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Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:29
Вроде как "Балтика"-соперник "Локомотива" по РПЛ теперь. А "Волгарь" постоянный участник "Лучшей лиги мира". Так что график составлен совершенно разумно-от низшего к разумному.Остальное пока недоказуемо.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:27
По нарастающей.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:08
А что здесь можно сказать?
Локо в целом прилично провёл сезон 2022-2023 гг. особенно второй круг и почему то возникают мысли, что это команды (при всем к ним уважении) не весовой категории железнодорожников...
Гость
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