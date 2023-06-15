В «Зените» сообщили о том, что клуб сыграет с «Сепаханом» и «Кайратом»

«Зенит» осенью встретится с иранским «Сепаханом». Об этом сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга .

Также Медведев подтвердил, что ещё пройдёт игра с «Кайратом» из Казахстана.

У нас с «Фенербахче» и с «Црвеной Звездой» подписаны соглашения о сотрудничестве, которые охватывают и детско-юношеский спорт, и основные команды. УЕФА согласовывает нам эти выставочные товарищеские матчи. «Нефтчи» — легендарный клуб, девять раз выигрывал чемпионат Азербайджана после распада Советского Союза, чего стоят такие имена, как [Анатолий] Банишевский, огромная история. Поэтому мы с удовольствием принимаем команду «Нефтчи».

Осенью мы сыграем с «Сепаханом» в Санкт-Петербурге, с «Кайратом» из Алма-Аты. Поэтому, когда хочешь чего-то добиваться, получается. Я призываю другие футбольные команды, чтобы они налаживали сотрудничество между детьми, юношами, взрослыми командами, потому что общение людей — это лучший способ показывать им, что на самом деле происходит.