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В «Зените» сообщили о том, что клуб сыграет с «Сепаханом» и «Кайратом»

вчера, 12:36

«Зенит» осенью встретится с иранским «Сепаханом». Об этом сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

Также Медведев подтвердил, что ещё пройдёт игра с «Кайратом» из Казахстана.

У нас с «Фенербахче» и с «Црвеной Звездой» подписаны соглашения о сотрудничестве, которые охватывают и детско-юношеский спорт, и основные команды. УЕФА согласовывает нам эти выставочные товарищеские матчи. «Нефтчи» — легендарный клуб, девять раз выигрывал чемпионат Азербайджана после распада Советского Союза, чего стоят такие имена, как [Анатолий] Банишевский, огромная история. Поэтому мы с удовольствием принимаем команду «Нефтчи».

Осенью мы сыграем с «Сепаханом» в Санкт-Петербурге, с «Кайратом» из Алма-Аты. Поэтому, когда хочешь чего-то добиваться, получается. Я призываю другие футбольные команды, чтобы они налаживали сотрудничество между детьми, юношами, взрослыми командами, потому что общение людей — это лучший способ показывать им, что на самом деле происходит.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 13:46
Сепахан-это Иранский клуб?
альсато
альсато
вчера в 12:55
предлагать нужно товарники-командам участвующим в азиатской лиге чемпионов!...так сказать-вот смотрите, от кого вы отказались)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:41
Дружеские отношения- хорошая штука. Полезная...
qqam56tf3dza
qqam56tf3dza
вчера в 12:38
Теперь любой соперник в радость
Гость
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