«Нефтчи» сыграет товарищеский матч со «Спартаком»

Президент «Нефтчи» Камран Гулиев подтвердил, что клуб проведёт товарищеский матч со «Спартаком».
Это верная информация. Со «Спартаком» мы договорились, осталось только согласовать детали. В принципе, всё уже обговорено. Матч пройдёт на «Открытие Арене» после нашего турнира в Санкт-Петербурге.
Но это, как говорит Олег- под силу только Всевышнему...
Но это, как говорит Олег- под силу только Всевышнему...
Жизнь это черточка между двумя датами и о хороших точках в этих черточках знает только Всевышний! Нам, Гомосапиенсам, иногда и расстояния между этими датами не хватает чтобы сравнить, понять, простить...
Жизнь это черточка между двумя датами и о хороших точках в этих черточках знает только Всевышний! Нам, Гомосапиенсам, иногда и расстояния между этими датами не хватает чтобы сравнить, понять, простить...
Нет, не погарячился, поскольку, это- только мои хотелки- несбыточные и неосуществимые, к величайшему моему сожалению... Тоскую за советским футболом, за настоящим футболом и настоящими игроками- за Честь и Совесть.
Поэтому, так счастлив, когда смотрю игры счастливых 70-х, потому что тогда, было всё настоящее!!!
А так, конечно- ты прав, Олег, всё верно сказал...
Нет, не погарячился, поскольку, это- только мои хотелки- несбыточные и неосуществимые, к величайшему моему сожалению... Тоскую за советским футболом, за настоящим футболом и настоящими игроками- за Честь и Совесть.
Поэтому, так счастлив, когда смотрю игры счастливых 70-х, потому что тогда, было всё настоящее!!!
А так, конечно- ты прав, Олег, всё верно сказал...
Вот насчет СССР Вы не погорячились? Или прибалтийские страны латентно тоже дышат Великой державой?)
Вот насчет СССР Вы не погорячились? Или прибалтийские страны латентно тоже дышат Великой державой?)
А не проще ли было организовать новое союзное первенство и вернуть СССР?!
А не проще ли было организовать новое союзное первенство и вернуть СССР?!
Правда там таких дорогих игроков нет как в Спартаке.
Правда там таких дорогих игроков нет как в Спартаке.