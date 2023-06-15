«Нефтчи» сыграет товарищеский матч со «Спартаком»

Президент «Нефтчи» Камран Гулиев подтвердил, что клуб проведёт товарищеский матч со «Спартаком».

Это верная информация. Со «Спартаком» мы договорились, осталось только согласовать детали. В принципе, всё уже обговорено. Матч пройдёт на «Открытие Арене» после нашего турнира в Санкт-Петербурге.