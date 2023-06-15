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«Нефтчи» сыграет товарищеский матч со «Спартаком»

вчера, 11:11

Президент «Нефтчи» Камран Гулиев подтвердил, что клуб проведёт товарищеский матч со «Спартаком».

Это верная информация. Со «Спартаком» мы договорились, осталось только согласовать детали. В принципе, всё уже обговорено. Матч пройдёт на «Открытие Арене» после нашего турнира в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:33
А если бы еще и реанимировать всех тех, кто создавал Славу советскому футболу!!!
Но это, как говорит Олег- под силу только Всевышнему...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:14
Это было бы точно НЕ ПРОРЩЕ но гарантированно интереснее.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:08
Увы Витя!
Жизнь это черточка между двумя датами и о хороших точках в этих черточках знает только Всевышний! Нам, Гомосапиенсам, иногда и расстояния между этими датами не хватает чтобы сравнить, понять, простить...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:59
Привет, Олег!
Нет, не погарячился, поскольку, это- только мои хотелки- несбыточные и неосуществимые, к величайшему моему сожалению... Тоскую за советским футболом, за настоящим футболом и настоящими игроками- за Честь и Совесть.
Поэтому, так счастлив, когда смотрю игры счастливых 70-х, потому что тогда, было всё настоящее!!!
А так, конечно- ты прав, Олег, всё верно сказал...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:39
Доброго вечера Виктор!
Вот насчет СССР Вы не погорячились? Или прибалтийские страны латентно тоже дышат Великой державой?)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 15:37
пишут Тавареш в игре за молодёжку сборной Португалии порвал кресты и выбыл минимум на пол года🤦‍♂️
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 15:17
Пусть попробуют, потом скажут. Возможно понравится...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:49
Для нас это может интересно, но далеко не факт, что для ребят из Казахстана и Азербайджана это интересно) Скорее всего нет.
Capral
Capral
вчера в 14:06
Спартак сыграет с Нефтчи, Зенит с Кайратом!!!
А не проще ли было организовать новое союзное первенство и вернуть СССР?!
Dead Morose
Dead Morose
вчера в 13:57
Хорошо не с Карабахом, есть шансы выиграть Нефтчи и не обделаться
FRZZ
FRZZ
вчера в 13:43
Нормальный соперник, почти на одинаковом уровене со Спартаком.
Правда там таких дорогих игроков нет как в Спартаке.
альсато
альсато ответ 75fr8bsq4a7f (раскрыть)
вчера в 12:48
так то..Нефтчи в групповой этап лиги европы прошел!..это для них и Спартак-сойдет)))))
75fr8bsq4a7f
75fr8bsq4a7f
вчера в 12:16
За неимением другого и Нефтчи сойдет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:24
Ну вот и ладненько. Надеюсь будет трансляция.
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