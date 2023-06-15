«Зенит» может провести товарищеский матч с «Кайратом»

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вчера, 09:39

«Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Кайратом».

По данным источника, встречу планируется провести осенью в Санкт-Петербурге. Последнюю игру против зарубежного клуба петербуржцы провели 23 марта — это был поединок с «Фенербахче» в Стамбуле.

На домашнем летнем турнире «сине-бело-голубые» сыграют с «Нефтчи» (1 июля), «Црвеной Звездой» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).