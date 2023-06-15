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«Зенит» может провести товарищеский матч с «Кайратом»

вчера, 09:39

«Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Кайратом».

По данным источника, встречу планируется провести осенью в Санкт-Петербурге. Последнюю игру против зарубежного клуба петербуржцы провели 23 марта — это был поединок с «Фенербахче» в Стамбуле.

На домашнем летнем турнире «сине-бело-голубые» сыграют с «Нефтчи» (1 июля), «Црвеной Звездой» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 08:26
на вкус и цвет...как говорится))))...а вот мне...наш чемпионат -нравится!!!)))...не нравится только..количество клубов в нем участвующих))))
lotsman
lotsman
вчера в 18:59
Не к чему не обязывающие игры, но, как в народе говорят, на безрыбье и рак, рыба. Играть надо со всеми, с кем будет возможно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:45
Билеты продаются?)
- Нет!
- Разобраны!
- Да! Выставили приз Феррари!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:59
Без еврокубков это можно вообще не смотреть(
Я смотрю только Зенит по инерции, но какой-нибудь другой матч РПЛ не заставить посмотреть. К сожалению, это убожество(
Serious94
Serious94
вчера в 10:49
Алипа за одно верните , своих деревьев хватает.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:39
Что такое должно случиться ОСЕНЬЮ??? Это взамен "отменённого турнира РПЛ",или в паузе для сборов "ни в чём не участвующей сборной"???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:14
Довольно-таки солидные соперники по нынешнему времени...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:14
Кто победит, тому Приз - Алип...
альсато
альсато
вчера в 10:08
осенью-это в разгар отечественных чемпионата и кубка!?))))...сдается мне, что в грядущем сезоне, мы снова будем ломать копья, кто займет какое место-со ВТОРОГО по ШЕСТНАДЦАТОЕ)))))
ДСА
ДСА
вчера в 10:05
Ясно, кто нам друг, а кто нет.
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