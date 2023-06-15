«Челси» встретится с «Ливерпулем» в 1-м туре АПЛ сезона 2023/24

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вчера, 12:18

Английская Премьер-Лига опубликовала расписание на сезон 2023/24.

Турнир стартует 11 августа матчем между «Бернли» и «Манчестер Сити». Также в 1-м туре, который растянется на четыре дня, встретятся «Челси» и «Ливерпуль» (13 августа). В конце декабря традиционно пройдёт Boxing Day. Завершится сезон 19 мая 2024 года, все встречи 38-го тура пройдут в одно время.