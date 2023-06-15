Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» встретится с «Ливерпулем» в 1-м туре АПЛ сезона 2023/24

вчера, 12:18

Английская Премьер-Лига опубликовала расписание на сезон 2023/24.

Турнир стартует 11 августа матчем между «Бернли» и «Манчестер Сити». Также в 1-м туре, который растянется на четыре дня, встретятся «Челси» и «Ливерпуль» (13 августа). В конце декабря традиционно пройдёт Boxing Day. Завершится сезон 19 мая 2024 года, все встречи 38-го тура пройдут в одно время.

Действующим чемпионом АПЛ является «Манчестер Сити».

«Челси» встретится с «Ливерпулем» в 1-м туре АПЛ сезона 2023/24«Челси» встретится с «Ливерпулем» в 1-м туре АПЛ сезона 2023/24 «Челси» встретится с «Ливерпулем» в 1-м туре АПЛ сезона 2023/24

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Зените» сообщили о том, что клуб сыграет с «Сепаханом» и «Кайратом»
Вчера, 12:36
«Нефтчи» сыграет товарищеский матч со «Спартаком»
Вчера, 11:11
Слухи«Зенит» может провести товарищеский матч с «Кайратом»
Вчера, 09:39
В планах России проведение домашнего матча с африканской сборной
14 июня
Женская сборная России дважды сыграет с Ираном
14 июня
СлухиСтало известно, когда пройдут матчи летнего турнира в Санкт-Петербурге
14 июня
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:49
Думаю опять Сити возьмёт Апл им нет равных там.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:13
Бёрнли презентовал новый логотип перед стартом сезона. Как вам?

Bom Bom
Bom Bom
вчера в 15:59
Есть ощущение, что футбол в матче-открытии будет поинтереснее
25процентный клоун
25процентный клоун ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:56
Челси - Ливерпуль сейчас в нашем чемпионате это Локомотив - Ростов
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:17
Очень верное решение начинать чемпионат с такого матча.
И нам бы Зенит-Спартак.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:19
Больше будет интересен состав команд, чем их личная встреча.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:59
ожидания от предстоящего сезона огромные! в каких составах будут команды, в каком состоянии начнут, кто сразу начнет за здравие, кто начнет буксовать и т.п.?
Навяжут Ливерпуль, Челси , Арсенал, МЮ и другие борьбу МС за чемпионство?
Ждём"с с нетерпением начала очередного увлекательного сезона АПЛ!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:33
Посмотрим какие составы будут после отпуска.
Elliada
Elliada
вчера в 12:31
Компани vs Гвардиола
ОПС
ОПС
вчера в 12:25
Ждать еще почти два месяца. Пусть отдыхают и мы пока отдохнем.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:21
Вот это старт 💪🏽 сразу центральный матч тура двух клубов, которые провалили сезон
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 