Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300

Нейросеть научили петь голосом Черданцева

вчера, 11:48

«Матч ТВ» в своем телеграм-канале опубликовал музыкальный клип, в котором некоторые известные треки исполнены голосом комментатора Георгия Черданцева. Это сделано с помощью нейросети.

Звучат композиции следующих исполнителей: Крэйзи фрог, Эминем и Инстасамка. В арсенале «исполнителя» также есть саундтрек из фильма «Форсаж».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Холанд попросил болельщика «Манчестер Юнайтед» «найти новую футболку»
22 июня
Журналист заявил, что Бекхэму пришлось учить английский, чтобы играть в МЛС
11 июня
Гвардиола: «„Мадрид“, не расслабляйся!»
11 июня
Линекер пошутил над тем, как Лукаку помешал забить Димарко в финале ЛЧ
11 июня
Роналду оригинально отреагировал на слова Джорджины на презентации воды
09 июня Фото
В Аргентине футболиста и помощника арбитра облили мочой во время матча
08 июня
Сортировать
Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 14:56
Надо ещё Дзюбу сделать и Мостового
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:35
Какой кошмар
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:50
Не в ногу со временем шагаете товарищи!
Эти фишки вчерашнего дня!
У меня кот за сосиску мурлычит "Боже царя храни", дам - "Мурку" горланит, с валерианой - зовёт соседскую мурку в сад...))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:43
Чем же так нейросети провинились...)
shlomo
shlomo
вчера в 12:34, ред.
У Генича наверное лучше бы получилось....:)))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:30
Дурное дело нехитрое.В футбол играть двуногого сложнее научить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:26, ред.
"Научили петь"... Сейчас это любой юзер может, скормить пару аудиозаписей и всё. В Youtube уже миллионы озвучек на эту тему вплоть до того, как Винни Пух поёт death metal..
b3kpa9h6ce3x
b3kpa9h6ce3x
вчера в 12:07
Представляю, как дико он там орёт! Особенно в образе инстасамки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 