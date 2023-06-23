Нейросеть научили петь голосом Черданцева

«Матч ТВ» в своем телеграм-канале опубликовал музыкальный клип, в котором некоторые известные треки исполнены голосом комментатора Георгия Черданцева. Это сделано с помощью нейросети.
Звучат композиции следующих исполнителей: Крэйзи фрог, Эминем и Инстасамка. В арсенале «исполнителя» также есть саундтрек из фильма «Форсаж».
Эти фишки вчерашнего дня!
У меня кот за сосиску мурлычит "Боже царя храни", дам - "Мурку" горланит, с валерианой - зовёт соседскую мурку в сад...))
Эти фишки вчерашнего дня!
У меня кот за сосиску мурлычит "Боже царя храни", дам - "Мурку" горланит, с валерианой - зовёт соседскую мурку в сад...))