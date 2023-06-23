Нейросеть научили петь голосом Черданцева

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вчера, 11:48

«Матч ТВ» в своем телеграм-канале опубликовал музыкальный клип, в котором некоторые известные треки исполнены голосом комментатора . Это сделано с помощью нейросети.

Звучат композиции следующих исполнителей: Крэйзи фрог, Эминем и Инстасамка. В арсенале «исполнителя» также есть саундтрек из фильма «Форсаж».