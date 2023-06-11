Журналист заявил, что Бекхэму пришлось учить английский, чтобы играть в МЛС

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжит карьеру в клубе МЛС «Интер Майами».
Журналист Брайан Килмид заявил, что Месси придется улучшить свой уровень владения английским языком, как это ранее сделал экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, когда перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».
Единственное, что меня беспокоит — Месси не говорит по-английски, я хотел бы увидеть, как он разговаривает. Дэвид Бекхэм научился говорить с нами, американцами, с нашим акцентом, когда в 32 года он прибыл сюда.
Вскоре Килмид рассказал, что это была шутка.
Как говорил с кокни, так и говорит, хоть и меньше, чем раньше:) Хотя было бы интересно послушать, как Бекс пытается говорить, допустим, с каким-нибудь техасским акцентом:)
Как говорил с кокни, так и говорит, хоть и меньше, чем раньше:) Хотя было бы интересно послушать, как Бекс пытается говорить, допустим, с каким-нибудь техасским акцентом:)