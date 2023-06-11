Журналист заявил, что Бекхэму пришлось учить английский, чтобы играть в МЛС

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вчера, 11:44

Нападающий сборной Аргентины продолжит карьеру в клубе МЛС «Интер Майами».

Журналист Брайан Килмид заявил, что Месси придется улучшить свой уровень владения английским языком, как это ранее сделал экс-футболист сборной Англии , когда перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Единственное, что меня беспокоит — Месси не говорит по-английски, я хотел бы увидеть, как он разговаривает. Дэвид Бекхэм научился говорить с нами, американцами, с нашим акцентом, когда в 32 года он прибыл сюда.

Вскоре Килмид рассказал, что это была шутка.