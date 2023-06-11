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Журналист заявил, что Бекхэму пришлось учить английский, чтобы играть в МЛС

вчера, 11:44

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжит карьеру в клубе МЛС «Интер Майами».

Журналист Брайан Килмид заявил, что Месси придется улучшить свой уровень владения английским языком, как это ранее сделал экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, когда перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Единственное, что меня беспокоит — Месси не говорит по-английски, я хотел бы увидеть, как он разговаривает. Дэвид Бекхэм научился говорить с нами, американцами, с нашим акцентом, когда в 32 года он прибыл сюда.

Вскоре Килмид рассказал, что это была шутка.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 17:20
Это американцам надо учиться правильно говорить на английском у Бекхема))) у Дэвида, наверное, произношение ближе к классическому английскому!)))
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:05, ред.
В США просто своя версия английского, как и в Австралии. Взять хотя бы football и soccer для примера.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:31
Килмид пошутил так , что потом самому же пришлось объяснять, что это шутка. Что же касается Месси , то он может общаться на "языке футбола" . Думаю в Интере достаточно профессионалов - уж как ни будь разберутся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:08
Ну конечно...он же до 32-х лет на иврите разговаривал.....
lotsman
lotsman
вчера в 13:05
Чушь. Бекхему не ПРИШЛОСЬ учить английский, он его просто ПЫТАЛСЯ выучить для себя.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 12:27
Месси такая фигура, что это американцам придётся учить испанский) с аргентинским акцентом)))
Сп62
Сп62
вчера в 12:26
Надо подключить ЦРУ, там всему научат.
Viduka
Viduka
вчера в 12:22, ред.
«Дэвид Бекхэм научился говорить с нами, американцами, с нашим акцентом, когда в 32 года он прибыл сюда.»

Как говорил с кокни, так и говорит, хоть и меньше, чем раньше:) Хотя было бы интересно послушать, как Бекс пытается говорить, допустим, с каким-нибудь техасским акцентом:)
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