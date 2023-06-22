Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Холанд попросил болельщика «Манчестер Юнайтед» «найти новую футболку»

вчера, 08:57

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пошутил над юным болельщиком «Манчестер Юнайтед».

Футболист посетил расположение команды «Брин», за которую выступал в детстве. Несколько юных поклонников футбола подошли к игроку. Один из болельщиков был одет в майку МЮ. Он попросил Эрлинга с ним сфотографироваться, а Холанд прикрыл рукой эмблему «дьяволов». После этого нападающий в шутку попросил фаната «найти себе новую футболку».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нейросеть научили петь голосом Черданцева
Сегодня, 11:48
Журналист заявил, что Бекхэму пришлось учить английский, чтобы играть в МЛС
11 июня
Гвардиола: «„Мадрид“, не расслабляйся!»
11 июня
Линекер пошутил над тем, как Лукаку помешал забить Димарко в финале ЛЧ
11 июня
Роналду оригинально отреагировал на слова Джорджины на презентации воды
09 июня Фото
В Аргентине футболиста и помощника арбитра облили мочой во время матча
08 июня
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:55
112910415
112910415
вчера в 11:34
весёлый парень, однако !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:19
Мг бы просто подарить новую футболку.
Futurista
Futurista
вчера в 11:01, ред.
Хамдан: Папа...
Шейх: Что, свет моих очей?
Хамдан: Найди Холанду новую работу...
ОПС
ОПС
вчера в 09:43
А сам то он в детстве различал эмблемы разных клубов?
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:43
Какая-то некрасивая шутка.
q2dqxmgepgfk
q2dqxmgepgfk
вчера в 09:40
Холанд не только скунс,он ещё и шутник
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:33
Хорошо, когда у человека есть чувство юмора...
adekvat
adekvat
вчера в 09:28
Тоже начинает звездить, шутник однако
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:25
В жизни всё бывает- может и Холанду придётся "искать новую футболку")
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 