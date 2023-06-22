Холанд попросил болельщика «Манчестер Юнайтед» «найти новую футболку»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пошутил над юным болельщиком «Манчестер Юнайтед».
Футболист посетил расположение команды «Брин», за которую выступал в детстве. Несколько юных поклонников футбола подошли к игроку. Один из болельщиков был одет в майку МЮ. Он попросил Эрлинга с ним сфотографироваться, а Холанд прикрыл рукой эмблему «дьяволов». После этого нападающий в шутку попросил фаната «найти себе новую футболку».
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