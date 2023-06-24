«Крылья Советов» вышли из отпуска. Клуб назвал состав на сбор в Самаре

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вчера, 19:59

«Крылья Советов» объявили о выходе команды из отпуска.

Клуб опубликовал состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Самаре. В рамках сбора запланированы 4 контрольных поединка. 1 июля команда сыграет с «Соколом», а 14 июля — с «Уралом».

7 июля «Крылья» в Москве проведут встречу с «Нефтехимиком», а 11 июля в Казани состоится матч с «Рубином».

Клуб также объявил состав на самарский сбор: