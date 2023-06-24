«Крылья Советов» вышли из отпуска. Клуб назвал состав на сбор в Самаре

«Крылья Советов» объявили о выходе команды из отпуска.
Клуб опубликовал состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Самаре. В рамках сбора запланированы 4 контрольных поединка. 1 июля команда сыграет с «Соколом», а 14 июля — с «Уралом».
7 июля «Крылья» в Москве проведут встречу с «Нефтехимиком», а 11 июля в Казани состоится матч с «Рубином».
Клуб также объявил состав на самарский сбор:
Странно, что они прошлый сезон провалили и только в концовке спаслись от "переходных" матчей. И то во многом благодаря последнему туру, где обыграли немотивированный Спартак.
Надеюсь, в новом сезоне Осинькин снова пошумит с Крыльями в РПЛ!
Странно, что они прошлый сезон провалили и только в концовке спаслись от "переходных" матчей. И то во многом благодаря последнему туру, где обыграли немотивированный Спартак.
Надеюсь, в новом сезоне Осинькин снова пошумит с Крыльями в РПЛ!
Болельщики Спартака вечно жалуются на слабую защиту, хотя в Спартаке могучая атака, а вот существенные потери КС, почему-то понять не хотят...
Болельщики Спартака вечно жалуются на слабую защиту, хотя в Спартаке могучая атака, а вот существенные потери КС, почему-то понять не хотят...