Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Крылья Советов» вышли из отпуска. Клуб назвал состав на сбор в Самаре

вчера, 19:59

«Крылья Советов» объявили о выходе команды из отпуска.

Клуб опубликовал состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Самаре. В рамках сбора запланированы 4 контрольных поединка. 1 июля команда сыграет с «Соколом», а 14 июля — с «Уралом».

7 июля «Крылья» в Москве проведут встречу с «Нефтехимиком», а 11 июля в Казани состоится матч с «Рубином».

Клуб также объявил состав на самарский сбор:

«Крылья Советов» вышли из отпуска. Клуб назвал состав на сбор в Самаре

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Зените» сообщили, что Вендел прибудет в команду в ближайшее время
Вчера, 23:06
СлухиВендел может вернуться в «Зенит» в начале июля
Вчера, 22:23
Официально«Сочи» сыграет пять товарищеских матчей
21 июня
Официально«Урал» вышел из отпуска
21 июня Фото
Агент Николсона сообщил, когда игрок присоединится к «Спартаку» на сборах
20 июня
Слухи«Спартак» летом проведёт три контрольных матча в Москве
18 июня
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:15
Осинькин- таланливый тренер, но он не гений, чтобы по ходу сезона латать дыры и пробоины, тем-более, такие существенные, как потеря Глушенкова и Пиняева. Писарский- тоже далеко не гений, чтобы за неполный сезон, перебравшись из Оренбурга в Самару сразу заиграть так, как в бывшем своем клубе, надо время... Достаточно вспомнить гениального А.Заварова, который переехав из Ростова в Киев в 1983-м, год не мог найти себе место в команде и хотел вернуться в Ростов, пока, Лобановский не уговорил его остаться, и только потом Заваров заблистал!

Да, на первый взгляд, состав Самары выглядит вполне боеспособным и приличным. Но, с потерей старых игроков и с приходом новых- рвутся связки, звенья, и тд. Для востановления всего- нужно время. Команда -это живой механизм- одно целое. Хочется верить, что такой талантливый тренер как Осинькин- выстроит достойную, самобытную и симпатичную команду, коей, безусловно является Самара! Если конечно, её снова не разберут на запчасти...

Удачи тренеру и его команде!!!
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:50, ред.
Не спорю, что Крылья каждый сезон теряют по 2-3 ведущих игрока.
Но весну и сезон в целом они провалили не только по этой причине. Да, с уходом лидеров Крылья потеряли в атакующих действиях, но по меркам РПЛ состав у них боеспособный. Плюс зимой усилились Сычевым, который был лучшим в Оренбурге. Пришли Гарре, Зотов, выздоровел Констанца. Играть было кем.

Я не говорю о месте в 3-ке, но как минимум вровень с Оренбургом и Локо самарцы могли идти. Они же даже аутсайдеров не могли обыграть, а это уже проблемы не состава, а чего-то другого.

Жду в новом сезоне прогресса от команды Осинькина. Особенно если усилятся в межсезонье еще!
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:46
Ну вы с Ростовом довольно быстро повели 2-0
А Спартак пользуется осечками соперников только по большим праздникам. Да и вообще ситуация складывалась таким образом, что вы шли к "серебру", а наши самоустранились весной. Почему? У меня есть мнение на этот счёт, но озвучивать его не буду.

В нормальном состоянии Спартак обыграл бы и Химки, и Нижний, и Ахмат дома. Но всё слили в унитаз. Так что второе место не заслужили. А вы заслужили.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:36
Два ведущих игрока- Пиняев и Глушенков покинули КС по ходу сезона. Это большая потеря для Осинькина. Эти два человека, с ходу усилили Локо и ослабили Крылья. Каждый год Осинькин теряет игроков, но всё-равно остается на плаву и борется.

Болельщики Спартака вечно жалуются на слабую защиту, хотя в Спартаке могучая атака, а вот существенные потери КС, почему-то понять не хотят...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:23
А почему Спартак был вдруг не мотивирован? Им же серебро светил. Выиграть у КС и ждать осечки ЦСКА, хотя бы ничьи. Разве это не реально было? Или ты считаешь, что Спартак по игре проиграть в принципе не может, только из-за отсутствия мотивации?
drug01
drug01
вчера в 21:19
Состав хороший, ждём успешный старт сезона
ДСА
ДСА
вчера в 20:12
Может хоть в этом сезоне они наконец займут достойное место.
makkie
makkie
вчера в 20:12, ред.
Хороший состав у Крыльев.
Странно, что они прошлый сезон провалили и только в концовке спаслись от "переходных" матчей. И то во многом благодаря последнему туру, где обыграли немотивированный Спартак.

Надеюсь, в новом сезоне Осинькин снова пошумит с Крыльями в РПЛ!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 