Агент Комличенко отреагировал на слухи о переходе игрока в «Локомотив»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» , дал комментарий касательно возможного перехода игрока в «Локомотив».

У Николая сейчас контракт с «Ростовом». Он на сборах, готовится к сезону. Были ли какие-то предложения по Комличенко? Это без комментариев.