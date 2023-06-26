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Агент Комличенко отреагировал на слухи о переходе игрока в «Локомотив»

вчера, 18:31

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, дал комментарий касательно возможного перехода игрока в «Локомотив».

У Николая сейчас контракт с «Ростовом». Он на сборах, готовится к сезону. Были ли какие-то предложения по Комличенко? Это без комментариев.

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uu3bp93vvd2t
uu3bp93vvd2t
вчера в 20:42
Больше похоже на очередную утку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51, ред.
Появится у нас хоть один агент нормальный...готовый с толком и расстановкой объяснить ситуацию с игроком....
Вот все в Месси-Роналды играют...тайны секретные рисуют...загадочности нагоняют...говорят все пустые шаблонные фразы...
Сделку века наверное боятся спугнуть...)))
Как будто в таком междусобойчике как РПЛ могут быть тайны и неожиданные трансферы..))

Смысл что то спрашивать у агентов если в 99,78% ответ очевиден - "У нас контракт. Без комментариев".....
ДСА
ДСА
вчера в 18:42
Если много предложат, то Ростов согласится.
Гость
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