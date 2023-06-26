Агент Комличенко отреагировал на слухи о переходе игрока в «Локомотив»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, дал комментарий касательно возможного перехода игрока в «Локомотив».
У Николая сейчас контракт с «Ростовом». Он на сборах, готовится к сезону. Были ли какие-то предложения по Комличенко? Это без комментариев.
Вот все в Месси-Роналды играют...тайны секретные рисуют...загадочности нагоняют...говорят все пустые шаблонные фразы...
Сделку века наверное боятся спугнуть...)))
Как будто в таком междусобойчике как РПЛ могут быть тайны и неожиданные трансферы..))
Смысл что то спрашивать у агентов если в 99,78% ответ очевиден - "У нас контракт. Без комментариев".....
Вот все в Месси-Роналды играют...тайны секретные рисуют...загадочности нагоняют...говорят все пустые шаблонные фразы...
Сделку века наверное боятся спугнуть...)))
Как будто в таком междусобойчике как РПЛ могут быть тайны и неожиданные трансферы..))
Смысл что то спрашивать у агентов если в 99,78% ответ очевиден - "У нас контракт. Без комментариев".....