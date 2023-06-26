«Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб, если игрок захочет уйти

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вчера, 12:59

Полузащитник получил разрешение от «Зенита» на поиски другого места продолжения карьеры, если игрок того пожелает.

По информации источника, пока нет никаких переговоров с каким-либо клубом, поэтому футболиста ждут в России.

Ранее агент бразильца Тьяго Рибейро сообщил, почему Вендел ещё не вернулся в расположение «Зенита».