«Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб, если игрок захочет уйти

Полузащитник Вендел получил разрешение от «Зенита» на поиски другого места продолжения карьеры, если игрок того пожелает.
По информации источника, пока нет никаких переговоров с каким-либо клубом, поэтому футболиста ждут в России.
Ранее агент бразильца Тьяго Рибейро сообщил, почему Вендел ещё не вернулся в расположение «Зенита».
Один уходит - на его место 3-4 кандидата, и еще столько же ждут своей очереди через годик.
Не пора ли Зениту заявиться в бразильский чемпионат? Они там "своими" будут, а в РПЛ уже как чужие из-за обилия латиноамериканцев.
Один уходит - на его место 3-4 кандидата, и еще столько же ждут своей очереди через годик.
Не пора ли Зениту заявиться в бразильский чемпионат? Они там "своими" будут, а в РПЛ уже как чужие из-за обилия латиноамериканцев.
- Но Вендел, Кузяев и т.п. - игроки основы, с хорошей зарплатой, в клубе с прекрасной инфраструктурой, с классными и преданными болельщиками - какого хрена вам ещё надо???
- Почему все наши СМИ и т.н. "эксперты" так настойчиво отправляют всех хороших игроков РПЛ в Европу??? Там что, мёдом намазано? Тоже мне, "патриоты" ! Мол, будет играть в Европе - у него всё будет хорошо, прогресс попрёт, вырастет в нового Пеле или Марадону. А останется в России - зачахнет...
- Да хрена лысого!!! Где Кокорин, Миранчук, Головин, Лодыгин, Азмун и прочие "звёзды" РПЛ??? Чего они добились??? Да ничего ... Многие потом бегут обратно (Промес, Дзюба, и т.п)? А ПОЧЕМУ???
- А ПОТОМУ! Есть справедливая русская поговорка: "Где родился - там и пригодился!" И она себя оправдывает практически на все 100%. Получается у тебя классно играть в этом клубе (лиге, чемпионате) - так и играй там, приноси себе - зарплату, клубу - пользу, болельщикам - радость...
- Чего же вам, миллионерам, ещё не хватает???
- Но Вендел, Кузяев и т.п. - игроки основы, с хорошей зарплатой, в клубе с прекрасной инфраструктурой, с классными и преданными болельщиками - какого хрена вам ещё надо???
- Почему все наши СМИ и т.н. "эксперты" так настойчиво отправляют всех хороших игроков РПЛ в Европу??? Там что, мёдом намазано? Тоже мне, "патриоты" ! Мол, будет играть в Европе - у него всё будет хорошо, прогресс попрёт, вырастет в нового Пеле или Марадону. А останется в России - зачахнет...
- Да хрена лысого!!! Где Кокорин, Миранчук, Головин, Лодыгин, Азмун и прочие "звёзды" РПЛ??? Чего они добились??? Да ничего ... Многие потом бегут обратно (Промес, Дзюба, и т.п)? А ПОЧЕМУ???
- А ПОТОМУ! Есть справедливая русская поговорка: "Где родился - там и пригодился!" И она себя оправдывает практически на все 100%. Получается у тебя классно играть в этом клубе (лиге, чемпионате) - так и играй там, приноси себе - зарплату, клубу - пользу, болельщикам - радость...
- Чего же вам, миллионерам, ещё не хватает???