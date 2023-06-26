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«Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб, если игрок захочет уйти

вчера, 12:59

Полузащитник Вендел получил разрешение от «Зенита» на поиски другого места продолжения карьеры, если игрок того пожелает.

По информации источника, пока нет никаких переговоров с каким-либо клубом, поэтому футболиста ждут в России.

Ранее агент бразильца Тьяго Рибейро сообщил, почему Вендел ещё не вернулся в расположение «Зенита».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 20:47
Загулял, или мятежа забоялся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:33
Разгрузка зарплатной ведомости.....
Для чего сохранять адаптированных...поднимая ежеквартально им зарплату...когда на эту же сумму можно 3-4 парома еженедельно бразильцев подвозить...
На зарплату невозвращенца очередь вплоть до 2034 года расписана....
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:10
- Можно понять Сутормина, Бакаева, Кругового и др. - практически постоянно в запасе. Но это же конкуренция (рынок, мать его)?!! Вы же сами этого добивались. Теперь - пожинайте плоды...

- Но Вендел, Кузяев и т.п. - игроки основы, с хорошей зарплатой, в клубе с прекрасной инфраструктурой, с классными и преданными болельщиками - какого хрена вам ещё надо???

- Почему все наши СМИ и т.н. "эксперты" так настойчиво отправляют всех хороших игроков РПЛ в Европу??? Там что, мёдом намазано? Тоже мне, "патриоты" ! Мол, будет играть в Европе - у него всё будет хорошо, прогресс попрёт, вырастет в нового Пеле или Марадону. А останется в России - зачахнет...

- Да хрена лысого!!! Где Кокорин, Миранчук, Головин, Лодыгин, Азмун и прочие "звёзды" РПЛ??? Чего они добились??? Да ничего ... Многие потом бегут обратно (Промес, Дзюба, и т.п)? А ПОЧЕМУ???

- А ПОТОМУ! Есть справедливая русская поговорка: "Где родился - там и пригодился!" И она себя оправдывает практически на все 100%. Получается у тебя классно играть в этом клубе (лиге, чемпионате) - так и играй там, приноси себе - зарплату, клубу - пользу, болельщикам - радость...

- Чего же вам, миллионерам, ещё не хватает???
112910415
112910415
вчера в 16:08
в Бразилии ещё много людей ...
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:32
Он может и без разрешения
makkie
makkie
вчера в 14:28
Круговорот бразильцев в Зените
Один уходит - на его место 3-4 кандидата, и еще столько же ждут своей очереди через годик.
Не пора ли Зениту заявиться в бразильский чемпионат? Они там "своими" будут, а в РПЛ уже как чужие из-за обилия латиноамериканцев.
lotsman
lotsman
вчера в 14:21
Тема о уходе Вендела тавно летает в воздухе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:18
Насильно мил не будешь. Найдёт себе клуб, пусть готовят деньги...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:18, ред.
Сказки про серого бычка и его трудное семейное положение предсказуемо скончались...Прав был первый агент-информатор,как бишь его,Рибейра,что-ли? Хотя ждём мнения второго.Много чести искать его фэмили...
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 13:11
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 13:10
    Нет. Это скорее из *опы жир обильно капает.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:09
    Выбирай?! Раскупай?! Живопись!?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 13:05
    Это что-то новое. Неужели с деньгами туго.
    Гость
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