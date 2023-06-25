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Полоз может продолжить карьеру в Турции

вчера, 22:56

Нападающий Дмитрий Полоз имеет шансы продолжить карьеру в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».

Футболист является свободным агентом, ранее он выступал за «Ростов».

В 30 матчах прошлого сезона игрок забил 9 голов.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 04:36
Какое развитие, все на пенсию надо готовиться.
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сегодня в 02:04
Вместе с Оздоем им там повеселее будет
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:46
Дима сильный игрок. Не затеряется ни в Турции ни в РПЛ.
Удачи Дмитрию Полозу!!!
drug01
drug01
вчера в 23:58
Надо смелее искать команду для развития своей игры, Турция не плохой вариант!
протон
протон
вчера в 23:29, ред.
Ну ничего себе, тренер Андреа Пирло, играют в супер - лиги Турции, основан клуб 1926 году, если не фейк это отлично
qb6xwyubstey
qb6xwyubstey
вчера в 23:27
Нормальное предложение, надо ехать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:26
Хороший клуб,хорошие бабки,что ещё нужно чтобы встретить старость!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:24
Отличный вариант, можно смело переходить.
Если конечно это не кряква !)
Гость
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