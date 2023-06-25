Полоз может продолжить карьеру в Турции

Нападающий Дмитрий Полоз имеет шансы продолжить карьеру в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».
Футболист является свободным агентом, ранее он выступал за «Ростов».
В 30 матчах прошлого сезона игрок забил 9 голов.
Нападающий Дмитрий Полоз имеет шансы продолжить карьеру в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».
Футболист является свободным агентом, ранее он выступал за «Ростов».
В 30 матчах прошлого сезона игрок забил 9 голов.
Удачи Дмитрию Полозу!!!
Удачи Дмитрию Полозу!!!
Если конечно это не кряква !)
Если конечно это не кряква !)