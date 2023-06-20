Три игрока из РПЛ — в списке претендентов на приз Golden Boy 2023

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вчера, 14:58

Издание Tuttosport опубликовало на своём официальном сайте список из 100 претендентов на получение награды Golden Boy 2023, вручаемой лучшему футболисту до 21 года в Европе.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. («Бавария»).

2. Джуд Беллингем («Реал»).

3. Гави («Барселона»).

4. Антонио Силва («Бенфика»).

5. Алехандро Бальде («Барселона»).

6. Хави Симонс ( ПСВ ).

7. Флориан Виртц («Байер»).

8. Бенжамин Шешко («Ред Булл Зальцбург»).

9. Девин Ренш («Аякс»).

10. Джорджио Скальвини («Аталанта»).