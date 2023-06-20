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Три игрока из РПЛ — в списке претендентов на приз Golden Boy 2023

вчера, 14:58

Издание Tuttosport опубликовало на своём официальном сайте список из 100 претендентов на получение награды Golden Boy 2023, вручаемой лучшему футболисту до 21 года в Европе.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джамал Мусиала («Бавария»).

2. Джуд Беллингем («Реал»).

3. Гави («Барселона»).

4. Антонио Силва («Бенфика»).

5. Алехандро Бальде («Барселона»).

6. Хави Симонс (ПСВ).

7. Флориан Виртц («Байер»).

8. Бенжамин Шешко («Ред Булл Зальцбург»).

9. Девин Ренш («Аякс»).

10. Джорджио Скальвини («Аталанта»).

В топ-100 попали игроки из РПЛРоберт Ренан (34, «Зенит»), Виктор Мелехин (63, «Ростов») и Арсен Захарян (88, «Динамо»).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:51
Таких иносранных призов нам не нужно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:18
Ахаха, как же пиар работает. Мусиала был просто нулём в матче с МС, ни одного полезного действия, только тормозил атаки своим бесконечным дриблингом. Абсолютно сырой игрок, в отличие от Гави и Биллингема. Сколько можно его пиарить))
FenixSL
FenixSL ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:13
нашим ничего
а молодому парню круто получить мини-зм
adekvat
adekvat
вчера в 16:33
И что дает этот рейтинг, в особенности нашим?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:10
Виктор Мелёхин дебютировал в основе Ростова в 17 лет
Для центрального защитника это редкость
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:44
Думаю цена на них сразу станет чуть выше!
a56sh99sfrac
a56sh99sfrac
вчера в 15:36
Хорошо, что хоть вообще они там есть, пусть и в хвосте плетутся
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 15:31
Я бы Беллингема поставил выше тупого дриблёра Мусиалы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:02
Должен победить Мелёхин!
Если не опередят Мусиала, Беллингем, Силва, Бальде...)
А в целом приятно наблюдать и наших в этой компашке!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:01
Ну ради галочки, можно !))
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