Три игрока из РПЛ — в списке претендентов на приз Golden Boy 2023

Издание Tuttosport опубликовало на своём официальном сайте список из 100 претендентов на получение награды Golden Boy 2023, вручаемой лучшему футболисту до 21 года в Европе.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джамал Мусиала («Бавария»).
2. Джуд Беллингем («Реал»).
3. Гави («Барселона»).
4. Антонио Силва («Бенфика»).
5. Алехандро Бальде («Барселона»).
6. Хави Симонс (ПСВ).
7. Флориан Виртц («Байер»).
8. Бенжамин Шешко («Ред Булл Зальцбург»).
9. Девин Ренш («Аякс»).
10. Джорджио Скальвини («Аталанта»).
В топ-100 попали игроки из РПЛ — Роберт Ренан (34, «Зенит»), Виктор Мелехин (63, «Ростов») и Арсен Захарян (88, «Динамо»).