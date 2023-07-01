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Топ-клубы Европы хотят подписать хавбека «Айнтрахта»

вчера, 18:25

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем попал в сферу интересов ряда европейских топ-клубов.

«Милан», «Ньюкасл» и «РБ Лейпциг» заинтересованы в услугах игрока. «Россонери» и «сороки» готовы подать предложения по хавбеку в ближайшее время. «Орлы» хотят получить за датчанина 30-40 миллионов евро. «Брондбю» получит 15% от суммы сделки.

Ранее защитник «Айнтрахта» перешел в «Рому».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 04:36
А что Ньюкасл и Лейпциг уже ТОП-клубы?)
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:52
Благодарю вас. ✊️
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:09
Добрый день.
Сегодня-завтра должны всем начислить.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:05
Пока это просто слухи...
Милан точно таких денег не будет платить
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:00
Доброго времени суток Всем !
А вы не подскажите, когда будут начисления за попадание в "Народный обозреватель" !
7zk22tajnmdr
7zk22tajnmdr
вчера в 18:53
У сорок хорошие шансы,у них самый перспективный проект
Гость
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