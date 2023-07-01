Топ-клубы Европы хотят подписать хавбека «Айнтрахта»

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем попал в сферу интересов ряда европейских топ-клубов.
«Милан», «Ньюкасл» и «РБ Лейпциг» заинтересованы в услугах игрока. «Россонери» и «сороки» готовы подать предложения по хавбеку в ближайшее время. «Орлы» хотят получить за датчанина 30-40 миллионов евро. «Брондбю» получит 15% от суммы сделки.
Ранее защитник «Айнтрахта» перешел в «Рому».
Сегодня-завтра должны всем начислить.
Сегодня-завтра должны всем начислить.
Милан точно таких денег не будет платить
Милан точно таких денег не будет платить
А вы не подскажите, когда будут начисления за попадание в "Народный обозреватель" !
А вы не подскажите, когда будут начисления за попадание в "Народный обозреватель" !