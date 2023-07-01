Топ-клубы Европы хотят подписать хавбека «Айнтрахта»

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вчера, 18:25

Полузащитник «Айнтрахта» попал в сферу интересов ряда европейских топ-клубов.

«Милан», «Ньюкасл» и «РБ Лейпциг» заинтересованы в услугах игрока. «Россонери» и «сороки» готовы подать предложения по хавбеку в ближайшее время. «Орлы» хотят получить за датчанина 30-40 миллионов евро. «Брондбю» получит 15% от суммы сделки.

Ранее защитник «Айнтрахта» перешел в «Рому».