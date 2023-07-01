«Реал» разработал хитрый план по замене Бензема

«Реал» разработал специальный план по замене нападающего Карима Бензема.
«Сливочные» нацеливаются на трансфер форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, но поскольку он станет свободным агентом следующим летом, президент мадридцев Флорентино Перес предпочел бы подписать его бесплатно, а не тратить огромную сумму этим летом.
Поэтому сейчас «Реал» заинтересован в том, чтобы подписать Душана Влаховича из «Ювентуса» на правах аренды на один сезон. Серб обойдется «Мадриду» в 90 млн евро в случае полноценного трансфера, но Перес может приобрести его за 15-20 млн евро на правах аренды с возможностью полного выкупа контракта.
Опция выкупа может стать стимулом для сербского форварда, в таком случае он будет заинтересован в том, чтобы показывать хорошие результаты, а также помочь «Реалу» найти временное решение проблемы нападающих.
Самому Килиану в финансовом плане куда выгодней перейти в Мадридский Реал следующим летом, т.к он получит приличный подписной бонус от клуба который составит более ста млн! Так же за еще один проведенный год в Париже принесет Мбаппе финансовую прибыль положенную по контракту.
Вот теперь мое предположение - сейчас шейхи готовы продать Мбаппе, но запрашивают за него 200-250 млн. Понятное дело, для Мадрида это огромные деньги, вот мудрый и хитрый лис Перес такими вбросами пытается надавить на шейхов, и максимально сбить цену!
Вроде бы можно подумать, а зачем ему это надо, когда через год можно получить француза за подписной бонус, но не думаю что всё будет так просто! Мбаппе алчный, возможно не сам он, а его семья, и вполне могут уйти туда, где этот подписной бонус будет жирнее!!! Вот Перес и перестраховывается, сбивает цену чтоб купить его сейчас!
Самому Килиану в финансовом плане куда выгодней перейти в Мадридский Реал следующим летом, т.к он получит приличный подписной бонус от клуба который составит более ста млн! Так же за еще один проведенный год в Париже принесет Мбаппе финансовую прибыль положенную по контракту.
Вот теперь мое предположение - сейчас шейхи готовы продать Мбаппе, но запрашивают за него 200-250 млн. Понятное дело, для Мадрида это огромные деньги, вот мудрый и хитрый лис Перес такими вбросами пытается надавить на шейхов, и максимально сбить цену!
Вроде бы можно подумать, а зачем ему это надо, когда через год можно получить француза за подписной бонус, но не думаю что всё будет так просто! Мбаппе алчный, возможно не сам он, а его семья, и вполне могут уйти туда, где этот подписной бонус будет жирнее!!! Вот Перес и перестраховывается, сбивает цену чтоб купить его сейчас!