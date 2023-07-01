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«Реал» разработал хитрый план по замене Бензема

вчера, 11:08

«Реал» разработал специальный план по замене нападающего Карима Бензема.

«Сливочные» нацеливаются на трансфер форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, но поскольку он станет свободным агентом следующим летом, президент мадридцев Флорентино Перес предпочел бы подписать его бесплатно, а не тратить огромную сумму этим летом.

Поэтому сейчас «Реал» заинтересован в том, чтобы подписать Душана Влаховича из «Ювентуса» на правах аренды на один сезон. Серб обойдется «Мадриду» в 90 млн евро в случае полноценного трансфера, но Перес может приобрести его за 15-20 млн евро на правах аренды с возможностью полного выкупа контракта.

Опция выкупа может стать стимулом для сербского форварда, в таком случае он будет заинтересован в том, чтобы показывать хорошие результаты, а также помочь «Реалу» найти временное решение проблемы нападающих.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:06
Согласен,я об этом ранее писал на днях,или хотел,но риск всегда остаетсч,но мне кажется и под Винисиуса , было бы отлично!!!
амурец
амурец
вчера в 13:46
Перес хитрый лис
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:14
Влахович точно не нужен.
Incredulous
Incredulous ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 12:20
Далеко не железный вариант, цена не маленькая, а Кейн уже далеко не молодой. Очень большой риск. Урок с Азаром уже научил.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:09, ред.
А по-моему это просто хитрый ход чтобы снизить цену на Мбаппе...ниже объясню почему я так думаю.

Самому Килиану в финансовом плане куда выгодней перейти в Мадридский Реал следующим летом, т.к он получит приличный подписной бонус от клуба который составит более ста млн! Так же за еще один проведенный год в Париже принесет Мбаппе финансовую прибыль положенную по контракту.

Вот теперь мое предположение - сейчас шейхи готовы продать Мбаппе, но запрашивают за него 200-250 млн. Понятное дело, для Мадрида это огромные деньги, вот мудрый и хитрый лис Перес такими вбросами пытается надавить на шейхов, и максимально сбить цену!

Вроде бы можно подумать, а зачем ему это надо, когда через год можно получить француза за подписной бонус, но не думаю что всё будет так просто! Мбаппе алчный, возможно не сам он, а его семья, и вполне могут уйти туда, где этот подписной бонус будет жирнее!!! Вот Перес и перестраховывается, сбивает цену чтоб купить его сейчас!
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:57
План хороший
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:53
Хитрее план Переса,даже,чем у Путина!!! А не проще было Кейна приобрести,железный вариант!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 11:46
1 июля 2023, 09:00
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на следующей неделе станет игроком мадридского «Реала».Стороны согласовали все условия сделки по переходу 24-летнего французского футболиста. Сумма трансфера не сообщается.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 11:38, ред.
Я думаю это просто медиа со стороны Реала, чтобы псж узнали о том что если они шя не продадут гдето в сумме 130-180млн мбаппе, то это очень даже привлекательный способ 15млн аренда влаховича, ждать год потом бесплатно получить мбаппе...и это я думаю будет способом действие директоров псж что они просто ОБЯЗАНЫ продать мбаппе.....для псж дело не в деньгах деньги для них простая бумага здесь дело принципа играет когда дело касается Реал Мадриду и поэтому они идут до последнего секунда чтобы разрулили...1ый и последный срыв трансфер мбаппе в Реале 2022года это и пример...но теперь Перес обыграл их по полной...чтобы они не делали Перес в выиграше...Ма Ша Аллах...можете скринить если мбаппе продлит контракт или уйдет в другой клуб кроме Реала...Мадриду он никогда не перейдет пока у руля Перес
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:31
Подписали бы Фирмино за муку и не парили б себе мозги
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:29
Санта-барбара 515 серии
Hamman
Hamman
вчера в 11:20
Хз. На других новостных сайтах сообщают что Реал и ПСЖ уже согласовали трансфер Мбаппе и на следующей неделе француз уже присоединится к мадридцам.
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:12
По сравнению с Пересом Остап Бендер просто мальчишка...:)))
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