«Реал» разработал хитрый план по замене Бензема

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вчера, 11:08

«Реал» разработал специальный план по замене нападающего .

«Сливочные» нацеливаются на трансфер форварда ПСЖ , но поскольку он станет свободным агентом следующим летом, президент мадридцев Флорентино Перес предпочел бы подписать его бесплатно, а не тратить огромную сумму этим летом.

Поэтому сейчас «Реал» заинтересован в том, чтобы подписать из «Ювентуса» на правах аренды на один сезон. Серб обойдется «Мадриду» в 90 млн евро в случае полноценного трансфера, но Перес может приобрести его за 15-20 млн евро на правах аренды с возможностью полного выкупа контракта.

Опция выкупа может стать стимулом для сербского форварда, в таком случае он будет заинтересован в том, чтобы показывать хорошие результаты, а также помочь «Реалу» найти временное решение проблемы нападающих.