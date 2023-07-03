Мбаппе не перейдёт в «Реал» этим летом

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вчера, 09:46

«Реал» не будет подписывать нападающего текущим летом.

По информации источника, форвард хочет получить 240 млн евро в виде различных выплат в случае перехода в мадридский клуб этим летом. В «Реале» на такое пойти не готовы.