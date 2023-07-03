Мбаппе не перейдёт в «Реал» этим летом

«Реал» не будет подписывать нападающего Килиана Мбаппе текущим летом.
По информации источника, форвард хочет получить 240 млн евро в виде различных выплат в случае перехода в мадридский клуб этим летом. В «Реале» на такое пойти не готовы.
Контракт француза с ПСЖ завершается в 2024 году, ранее Мбаппе отказался продлевать соглашение до 2025 года.
На месте Переса я бы вообще отказался от Мбаппе. Причем, навсегда. С его запросами и характером вообще не вижу какую пользу он может принести Реалу. За 6 лет в Париже почти стал миллиардером. А что Париж получил? Ничего.
На месте Переса я бы вообще отказался от Мбаппе. Причем, навсегда. С его запросами и характером вообще не вижу какую пользу он может принести Реалу. За 6 лет в Париже почти стал миллиардером. А что Париж получил? Ничего.
Ты неправильно понял, ибо это чистой воды утятина.
Кроме того. Человеку остался год по контракту с ПСЖ. Каждому понятно, что французский проект провалился, поэтому Мбаппе по любому покинет Париж.
И ему, как лицу на которое будут претендовать ведущие клубы, абсолютно невыгодно представлять себя в одиозной роли - чисто меркантильном облике шантажиста-утописта... Это никому не понравится.
Да...., бабло он любит, но не до такой степени, чтоб оно напрочь отодвигало в сторону сам футбол и его - Мбаппе в нём присутствие.
Ты неправильно понял, ибо это чистой воды утятина.
Кроме того. Человеку остался год по контракту с ПСЖ. Каждому понятно, что французский проект провалился, поэтому Мбаппе по любому покинет Париж.
И ему, как лицу на которое будут претендовать ведущие клубы, абсолютно невыгодно представлять себя в одиозной роли - чисто меркантильном облике шантажиста-утописта... Это никому не понравится.
Да...., бабло он любит, но не до такой степени, чтоб оно напрочь отодвигало в сторону сам футбол и его - Мбаппе в нём присутствие.
Мбаппе уже давно славится своей меркантильностью, но всё равно есть жалеющие его подписать. Не срастется с Реалом, есть Ливерпуль или МЮ, когда придут шейхи и т. д.
Мбаппе уже давно славится своей меркантильностью, но всё равно есть жалеющие его подписать. Не срастется с Реалом, есть Ливерпуль или МЮ, когда придут шейхи и т. д.