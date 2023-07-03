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Мбаппе не перейдёт в «Реал» этим летом

вчера, 09:46

«Реал» не будет подписывать нападающего Килиана Мбаппе текущим летом.

По информации источника, форвард хочет получить 240 млн евро в виде различных выплат в случае перехода в мадридский клуб этим летом. В «Реале» на такое пойти не готовы.

Контракт француза с ПСЖ завершается в 2024 году, ранее Мбаппе отказался продлевать соглашение до 2025 года.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:06
Всё упирается в финансовую составляющую.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:49
Откажись от него, Перес. Осимхена бери.
амурец
амурец ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 16:23
Слгласен что Гвардиола умный тренер, поэтому от Месси и открестился
Expert soccer
Expert soccer ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:33, ред.
Да именно так и будет..Попросит гигантский бонус от Реала,иначе вдруг появятся публикации что он оказывается счастлив в Париже и вообще ему интересна АПЛ с их зарплатами и афишей .То что он сшибет с Реала нереально много,тут даже нечего думать.Он суперзвезда и вполне возможно сильнейший игрок ближайших 5 - 7 лет. И да, именно такие игроки Реалу всегда были нужны и он это прекрасно знает
Triem
Triem
вчера в 14:09
Вот и правильно. А еще лучше вообще отказаться от капризной принцессы!
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:02, ред.
Самый умный тренер это Гвардиола он подписал не опытного Холланда а мог подписать Неймар или Месси. Месси как раз был на пороге уходе из Барселоны .
Сделал из неисвестного Грилиша летучий форворд из Фодена копия Бускетс а из Гюндогана Хави. Такой Ман.сити может выграт даже сборную Аргентины
SonicStar
SonicStar
вчера в 13:52
На месте ПСЖ я бы в таком случае сгноил его на лавке в этом сезоне. Все равно он хочет свалить бесплатно, но зато спесь этой зале сбили бы. У него кумир Роналду вроде, так вот даже португал так мерзко себя не ведет и не вёл. Выигрывать чемпионат с ПСЖ легко. Выиграл ЧМ, потому что попал в сборную в сильное поколение,хотяв плей-офф играл слабо. Даже на этом ЧМ не видно его было с теми же марокканцами, а хет-трик в финале...2 из 3х голов с пенок
амурец
амурец
вчера в 13:30
Перес на такое не пойдет
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:15
А у Мбаппе - "гуппа не дура"...)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:13
180 дямов от псж за лояльность, и 60 лямов от Реала если бесплатно перейдет
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:11, ред.
Нет ты не правилтно понял. У него бонус в виде 180 миллионов за лояльность к псж если он останеося , плюс ему Реал заплатит 60 лямов заплатит бонусом если он пепейдет бесплатно в реал, и того 240 получается
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:32
Уткой может быть только сумма, но Мбаппе точно попросит бонус за переход в Реал. Это только условно у Мбаппе остался год. Нет никакой гарантии, что потом он перейдет в Реал. Прошлогодние события этому подтверждение.

Мбаппе уже давно славится своей меркантильностью, но всё равно есть жалеющие его подписать. Не срастется с Реалом, есть Ливерпуль или МЮ, когда придут шейхи и т. д.
adekvat
adekvat
вчера в 11:38
За такие бабкиможно несколько нормальных футболистов купить, без понтов и короны на башке.
112910415
112910415
вчера в 11:38
слишком фантастично, так не бывает
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:24
Опять старые песни о главном... Так Мбаппе никогда в Реал не перейдет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:08, ред.
"Если я правильно понял, то Мбаппе запросил для себя 240 млн."

Ты неправильно понял, ибо это чистой воды утятина.

Кроме того. Человеку остался год по контракту с ПСЖ. Каждому понятно, что французский проект провалился, поэтому Мбаппе по любому покинет Париж.
И ему, как лицу на которое будут претендовать ведущие клубы, абсолютно невыгодно представлять себя в одиозной роли - чисто меркантильном облике шантажиста-утописта... Это никому не понравится.
Да...., бабло он любит, но не до такой степени, чтоб оно напрочь отодвигало в сторону сам футбол и его - Мбаппе в нём присутствие.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:05
Жадная жабка.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 10:31
"принято"
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:29
Ну это скорее всего бредятина, т.к ни один нормальный Европейский клуб не позволит себе затраты под пол лярда за переход одного игрока, пусть это дпже и Мбаппе....ПСЖ просит за него 200 +, а бонусы больше 200....как по мне ну это бредятина.....так что и коментировать это не нужно
Elliada
Elliada
вчера в 10:27, ред.
Если я правильно понял, то Мбаппе запросил для себя 240 млн. То есть, чтобы он перешел в Реал этим летом, Мадриду нужно заплатить 200-250 млн ПСЖ за трансфер и 240 млн лично Мбаппе. Глупая черепашка понимает, что это нереально?

На месте Переса я бы вообще отказался от Мбаппе. Причем, навсегда. С его запросами и характером вообще не вижу какую пользу он может принести Реалу. За 6 лет в Париже почти стал миллиардером. А что Париж получил? Ничего.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:26
Ай красавчик да!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:14
Продавать за бешенные деньги породистую собаку, которая неустанно срёт у тебя дома и, не факт, что не будет себя вести так же у новых хозяев - очень умнО!
Походу, отдыхают французы, и ещё год терпеть им этот срач
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:11
Уже понятно, что Мбаппе перейдёт в Саудовскую Аравию)
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:09
Какие то астрономические суммы. Зачем ему столько? И зачем вообще платить такие суммы за игроков? Как то нелепо выглядят их запросы, половина этой суммы наверно и с футболом не связана...пиар, реклама, продажи
протон
протон
вчера в 10:05, ред.
Человек который всю жизнь мечтал играть за Реал запросил такую сумму может оставить в силе данное слово макрончику? Слишком уж меркантилен и скандален. его надо назвать Мбабло)))
У Мбаппе крыша совсем поехала, ЧСВ космическое у парня, понятно что не на пустом месте, много чего добился в свои годы, брал ЧМ и делал хет-трик в финале, президент страны с ним корешится и так далее, но всему есть предел, ты либо выбираешь футбол, либо деньги, совместить это не получится. Даже для небедного Реала запросы Мбаппе просто за гранью разумного, как можно заявлять что это клуб твоей мечты, и при этом всё равно требовать такие деньги, обычно наоборот в подобных случаях игроки даже идут на потери в деньгах, лишь бы надеть футболку любимой команды. А Киллиану с таким настроением можно уже сразу ехать в Аравию, там ему дадут и 200 и 300. Не люблю считать чужие деньги, но такое ощущение что Мбаппе со своей семьёй просто помешались на деньгах, сколько им ни дай, всё равно будут хотеть ещё больше, при том что они много лет уже мультимиллионеры и давным-давно себе могут позволить всё.
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:04, ред.
Вот это -ХАМЛО!!!И это уродство Реал планировал приобрести,это ещё раз доказывает ,что у Камерунского Эму -главное бабло,а футбол так себе-это Африка!!!А ты сам себя выкупи ,как НЕЙМАР это сделал в Барселоне,что слабо ,алчность не позволяет?
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 10:03
Ахах неужели правда? Во наглость, да он не лыком шитый.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:54
Они будут идиотами если заплатят столько!
Гость
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