Неймар имеет шансы вернуться в «Барселону»

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вчера, 19:43

Нападающий ПСЖ может вернуться «Барселону».

Клубы смогли договориться касательно всех условий перехода игрока, кроме его зарплаты. Каталонцы хотят, чтобы парижане выплачивали значительную часть оклада бразильца.

Футболист получает 31 миллион евро за сезон. Ранее сообщалось, что игрок имеет шансы остаться в парижском коллективе.