Неймар имеет шансы вернуться в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Неймар может вернуться «Барселону».
Клубы смогли договориться касательно всех условий перехода игрока, кроме его зарплаты. Каталонцы хотят, чтобы парижане выплачивали значительную часть оклада бразильца.
Футболист получает 31 миллион евро за сезон. Ранее сообщалось, что игрок имеет шансы остаться в парижском коллективе.
Да и пока не уйдут те на кого не рассчитывают смысл разговоров о переходах новичков не имеют смысла
Да и пока не уйдут те на кого не рассчитывают смысл разговоров о переходах новичков не имеют смысла