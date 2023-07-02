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Неймар имеет шансы вернуться в «Барселону»

вчера, 19:43

Нападающий ПСЖ Неймар может вернуться «Барселону».

Клубы смогли договориться касательно всех условий перехода игрока, кроме его зарплаты. Каталонцы хотят, чтобы парижане выплачивали значительную часть оклада бразильца.

Футболист получает 31 миллион евро за сезон. Ранее сообщалось, что игрок имеет шансы остаться в парижском коллективе.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:17
Он и копейки не стоит.
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 09:57
Больше всего сейчас Неймар напоминает нейтронную звезду, которая сжалась в коллапс и потухла. Да и не молод уже и не Ибрагимович уж точно. На счёт "плана" только если на день рождениях у друзей.
протон
протон
сегодня в 09:50
А не лучше Неймару вернуться в ночной клуб? Ведь в ночных клубах с девченками получается на много веселее.
3ton
3ton
сегодня в 08:56
Неймар даже в такой форме оживил бы фланг атаки Барселоны.
Загубил свою карьеру переходом в ПСЖ , хоть по статистике он там один из лучших
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 07:01, ред.
Можно ещё в качестве сомелье)
112910415
112910415
сегодня в 06:28
Барсе надо бы избежать опасного соблазна !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:20
Неймару всего 31...
Где то там...в далёкой Нарнии...всегда есть "Интер Майами"...
salleeh
salleeh
сегодня в 02:05
Неймар уже не эффективен. В Барселону он может вернуться в качестве диджея или крупье…)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:10
Были бы у ПСЖ мозги, оставили бы бразильца под Килей (для подыгрыша).
Но увы..., Париж как обычно всё прое.....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:03
Правильно,опять в Барсу!!!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 22:00
А нужно ли это Хави? Нет уверенности, что вернется к форме 15-17 годов, а зарплату потребует немалую.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 21:54
Сомнительно что у Неймара нет других вариантов. Кроме того, вряд ли ему это в принципе нужно.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:53
А что, у него есть какие-то такие планы?
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 21:52
Весьма сомнительно что он туда вернётся, прежде всего вряд ли ему этого хочется.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 21:03
Барса пытается вести переговоры с той же позиции с которой в последнее время у неё выкупали игроков. Неужели шейхи так хотят избавиться от Неймара и неужели нет у Неймара других вариантов.
Да и пока не уйдут те на кого не рассчитывают смысл разговоров о переходах новичков не имеют смысла
drug01
drug01
вчера в 20:20
Планы у него большие!! Но если будет то это хорошо!!!
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