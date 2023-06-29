Опасная лёгкость у «Челси» и кошмар для МЮ. Детали старта АПЛ 2023/24

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вчера, 19:21

Оцениваем календарь нового сезона.

Чемпионат Англии стартует через полтора месяца, уже есть календарь. Используем понятную формулу для оценки сложности старта сезона. Игра против «Манчестер Сити» это один балл, а матч против «Эвертона» семнадцать, согласно месту в таблице. Новичкам АПЛ присваиваем три последних строчки. Чем меньше сумма баллов – тем сложнее соперники, исходя из их свежих результатов.

«Ньюкасл» — 28 баллов

Хау не повезло. «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Брайтон» и «Брентфорд» сложные соперники. Как бы «сороки» сразу не откатились в середину таблицы, а дальше их может добить Лига чемпионов. Хотя мечтают сохранить позиции.

«Вулверхэмптон» — 42 балла

Большая разница с «Ньюкаслом», который в уникальной ситуации. У остальных календарь чуть проще на бумаге. «Волкам» подсунули МЮ , «Брайтон», «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Снова будут в районе зоны вылета?

«Манчестер Юнайтед» — 45 баллов

Не такое страшное расписание, как у «Ньюкасла», но даже от матчей против «Вулвз» и «Ноттингем Форест» можно ждать сюрпризов. «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Брайтон» тоже сложные соперники. В МЮ понимают, что сразу можно отбросить мечту побороться за титул.

«Брентфорд» — 48 баллов

Можно дышать, хотя новый тренер «Тоттенхэма» точно хочет начать с победы над «пчелами». «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» — крепкие середняки. «Борнмут» сильнее, чем кажется, а «Ньюкасл» как раз против «Брентфорда» рассчитывает на три очка.

«Борнмут» — 48 баллов

В этом списке не учтено, что «Челси» Почеттино имеет шансы рвануть вверх в таблице, при подсчете баллов учитывается низкое место лондонцев. Но «вишням» не повезло, что сыграют против «аристократов», «Вест Хэма», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Брентфорда».

«Фулхэм» — 49 баллов

Разница по баллам с МЮ небольшая, а список соперников коварный. «Эвертон» может подняться чуть выше, «Брентфорд» приличный, «Арсенал» и «Манчестер Сити» — главные команды прошлого сезона. Да и «Лутон» загадка. «Фулхэму» будет сложно снова сыграть удачно.

«Кристал Пэлас» — 50 баллов

«Арсенал» и «Астон Вилла» точно рассчитывают на три очка против «орлов». Недавно Эмери и Артета обыгрывали этого соперника. Но старина Рой Ходжсон видел в футболе всё. Если обыграет «Шеффилд Юнайтед», наберет очки против «Брентфорда» и «Вулвз», то старт назовут удачным.

«Ливерпуль» — 51 балл

Тот самый фактор «Челси», так что календарь у «красных» сложнее, чем можно судить по баллам. «Ньюкасл» и «Астон Вилла» неприятные соперники, а старт Клоппа против Почеттино сразу задаст темп сезону. Достаточно проиграть лондонцам, чтобы быстро оказаться за спиной у «Манчестер Сити».

«Эвертон» — 51 балл

У двух клубов из Ливерпуля одинаковая сумма, но у «ирисок» календарь приятнее. «Фулхэм» и «Астон Вилла» приличные команды, но «Вувлз» и «Шеффилд Юнайтед» слабее. И даже против «Арсенала» команда Дайча иногда играла успешно.

«Бернли» — 52 балла

Очки как ориентир, но важен контекст. Компани стартует против Гвардиолы. «Лутон» знает «Бернли», это опасный для них соперник. «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» могут ставить на успешный старт, поэтому молодому тренеру победителя Чемпионшипа не завидуем.

«Шеффилд Юнайтед»- 53 балла

Они снова в АПЛ . В первых двух турах будут цепляться за очки против «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». А дальше не календарь, а кошмар – «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Тоттенхэм», три богатых клуба, но не всегда умеющие переводить деньги в результаты.

«Брайтон» — 54 балла

Уйдут лидеры, но будут новые птенцы, они у чаек в точечках как леопарды. Де Дзебри важно сразу переиграть «Лутон», «Вувлз» и «Вест Хэм», чтобы набрать форму к матчам против «Ньюкасла» и МЮ , где «Брайтон» будут проверять на умение менять игроков основы на новичков.

«Вест Хэм» — 54 балла

Сыграют с соседом в этом списке – «Брайтоном», но до этого будут матчи против «Борнмута» и «Челси». Мойес знает свою команду и без Райса «молотобойцы» останутся бойцами. Но им надо стартовать с победами до пятого тура и матча с «Манчестер Сити».

«Ноттингем Форест» — 54 балла

«Лесникам» не повезло, у них в первых пяти турах «Арсенал», МЮ и «Челси». Можно нахвататься поражений. Если не обыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли», то рискуют застрять в зоне вылета после летнего отрезка сезона.

«Астон Вилла» — 55 баллов

Эмери уже стал героем, но аппетит приходит во время еды. Вот только «Ньюкасл», «Эвертон» и «Ливерпуль» — плохие соперники на старте сезона. «Бернли» и «Кристал Пэлас» проще, но поспорим, не окажется ли клуб из Бирмингема грозой фаворитов и Робин Гудом для середняков.

«Арсенал» — 57 баллов

У Артеты нормальный календарь, если команду не подведет реализация. «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Эвертон» не худшие соперники. А с «Манчестер Юнайтед» давние счеты, нужно не отставать от Тен Хага.

«Лутон» — 60 баллов

Новичку повезло. «Брайтон» потеряет талантливых игроков. «Бернли» — знакомый соперник. «Челси» поменял наставника. «Вест Хэм» опасен, но это не «Манчестер Сити». Конечно, «Лутон» может проиграть пять стартовых матчей, если окажется откровенно слабым, но колоритный клуб впечатлил самим фактом выхода в АПЛ .

«Тоттенхэм» — 64 балла

Удобный календарь – середняки и МЮ , но риск потерять Кейна, которого Ширер готов на автомобиле везти в Мюнхен, лишь бы устоял рекорд Алана по голам в АПЛ . Хотя у «шпор» новый интересный тренер и думают об усилении, речь о классических неудачниках в АПЛ . Их даже «легкий» календарь может не спасти.

«Манчестер Сити» — 65 баллов

Гвардиоле повезло. Пока Артета будет играть против МЮ , тен Хаг также встретит «шпор», а «Ливерпулю» драться с «Челси», чемпионы Англии войдут в сезон против середняков и «сорок». Хороший календарь, чтобы сразу набрать много очков.

«Челси» — 70 баллов

У «Ньюкасла» 28 баллов, а у «Челси» ровно в два с половиной раза больше. Пусть в первом туре встретят «Ливерпуль», но дальше «Вест Хэм», «Лутон», «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Если Почеттино рассчитывает вернуть проблемное детище Боэли в Лигу чемпионов, то сразу надо брать быка за рога.