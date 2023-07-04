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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2023/2024

«Монако» объявил о назначении Адольфа Хюттера главным тренером

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UncleZack
UncleZack
вчера в 22:00
Помнится там есть игрок с фамилией Геббельс а теперь и тренер с именем Адольф)))
Как бы не устроили «Ночь длинных ножей» остальным клубам Лиги 1.
Nazi
Nazi
вчера в 21:25, ред.
Прикольное имя.. Ненароком если кто плохо расслышит могут и в тюрьму упечь в европах😊

И просто поприветствовать типа Хай Адольф тоже не получится..
Wiamdex
Wiamdex
вчера в 21:16
Последние сезоны у Монако нестабильная игра.
Чтобы обрести свою игру и показывать высокие результаты, им реально нужен фюрер на тренерской скамейке.
galem72
galem72
вчера в 21:08
Новость ради реакции аудитории на созвучие имени тренера с уё...щем из 3-го Рейха, не более.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:46
Адольф???..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:22
Назначил нового тренера князь Монако и герцог Валентинуа Альбер 2???
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:17
На офиц сайте написано имя Ади... Но все равно, смотришь на его фамилию, написанную латиницей, и понимаешь, что его родители тролли еще те ))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:07
Этот куда Головина поставит? В центр защиты,или вообще в ворота???
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 19:04, ред.
Какое суровое имя у нового главного тренера.Будут чемпионами, скриньте.
zooveterinar
zooveterinar ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:56
Да,вот имя мать его,как-то сразу напоминает,этого,и Монако смотреть не хочется,ну да им там сейчас и так не сладко,стреляют!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:38
Как-то мозг не с первого раза прочитал правильно имя фамилию тренера.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:09
Пусть Адольф будет нормальным)
drug01
drug01
вчера в 17:02
Как там будет играть наш Головин???
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:57
Удачи как тренеру, так и клубу!
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