Футбольный клуб «Монако» объявил о назначении Адольфа Хюттера главным тренером.
Контракт с австрийским специалистом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Футбольный клуб «Монако» объявил о назначении Адольфа Хюттера главным тренером.
Контракт с австрийским специалистом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Как бы не устроили «Ночь длинных ножей» остальным клубам Лиги 1.
Как бы не устроили «Ночь длинных ножей» остальным клубам Лиги 1.
И просто поприветствовать типа Хай Адольф тоже не получится..
И просто поприветствовать типа Хай Адольф тоже не получится..
Чтобы обрести свою игру и показывать высокие результаты, им реально нужен фюрер на тренерской скамейке.
Чтобы обрести свою игру и показывать высокие результаты, им реально нужен фюрер на тренерской скамейке.