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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияУкраина. Премьер-Лига 2022/2023

«Шахтёр» назвал имя нового главного тренера

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Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:44
Вполне возможно. Хотя, с другой стороны, руководство Шахты, в лице Р.Л.Ахметова и С.Палкина, всегда были принципиальными и независимыми людьми. Но, видимо время другое и договариваться стало сложнее...

Знаешь, Толя, не удивлюсь, если молодежке Украины подарят чемпионство.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:39
По слухам серб был слишком лоялен к России. Политика правит футболом на Украине.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:37
Дело в том. что руководство ДНР объявило о планах воссоздания ПФК Шахтер - Донецк, с базированием именно в Донецке. А тот клуб - скиталец, который живет и играет где придется пусть играет в УПЛ.
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:34
Вы правильно сказали- серб из НИЧЕГО собрал команду, сделал из неё чемпиона Украины и после всего этого его увольняют...

Заря неплохо смотрелась, отбирала очки у лидеров, но у меня тоже большие сомнения- сможет ли новый тренер продолжить игру предыдущего наставника.
Если говорить о Заре, то на самом деле, игру этой команде ставил еще Скрипник. Именно при нем, команда заиграла в качественный, солидный футбол!!!

Боюсь, как бы руководству Шахтера не пришлось горько пожалеть.
Сейчас, разумеется, больше всех радуются киевские болелы. Вот, кто, люто ненавидит горняков.
UKRA1NE
UKRA1NE
вчера в 17:18
Зачем вообще нужно было менять тренера непонятно. Ван Левен хороший тренер, но ему будет сложно повторить успехи Йовичевича. Тем не менее пожелаю ему удачи!
ДСА
ДСА
вчера в 17:11
Всё им заграничное подавай, своих не ценят.
Capral
Capral
вчера в 16:52
Идиотизм!!! Просто нет слов!!!
Даже не хочу комментировать!!! Просто тупость!!!
FenixSL
FenixSL ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 16:08
да название то ладно)
а останется ли столь классный футбол с кучей классных бразильцев?
или как и вся рпл будет под зенитом, плавно переходя в фнл?
izrafel
izrafel ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:01
Была информация, типа этот бренд названия ФК Шахтер кто то выкупил типа и его нельзя использовать... хотя запросто можно добавить слово Шахтер-Донецк и дело с концом...
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:30
кто нибудь объясните мне
что будет с Шахтером теперь? он наш?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:25
А почему не Луческу?)))
Гость
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