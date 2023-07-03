«Шахтёр» назвал имя нового главного тренера

«Шахтёр» возглавил нидерландский тренер Патрик ван Левен.
Контракт с 53-летним специалистом подписан до 30 июня 2025 года.
В прошлом сезоне ван Левен возглавлял «Зарю». 2 июля «Шахтёр» объявил об уходе предыдущего наставника.
«Шахтёр» возглавил нидерландский тренер Патрик ван Левен.
Контракт с 53-летним специалистом подписан до 30 июня 2025 года.
В прошлом сезоне ван Левен возглавлял «Зарю». 2 июля «Шахтёр» объявил об уходе предыдущего наставника.
Заря неплохо смотрелась, отбирала очки у лидеров, но у меня тоже большие сомнения- сможет ли новый тренер продолжить игру предыдущего наставника.
Если говорить о Заре, то на самом деле, игру этой команде ставил еще Скрипник. Именно при нем, команда заиграла в качественный, солидный футбол!!!
Боюсь, как бы руководству Шахтера не пришлось горько пожалеть.
Сейчас, разумеется, больше всех радуются киевские болелы. Вот, кто, люто ненавидит горняков.
Заря неплохо смотрелась, отбирала очки у лидеров, но у меня тоже большие сомнения- сможет ли новый тренер продолжить игру предыдущего наставника.
Если говорить о Заре, то на самом деле, игру этой команде ставил еще Скрипник. Именно при нем, команда заиграла в качественный, солидный футбол!!!
Боюсь, как бы руководству Шахтера не пришлось горько пожалеть.
Сейчас, разумеется, больше всех радуются киевские болелы. Вот, кто, люто ненавидит горняков.